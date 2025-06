Elevii de la Liceul Teoretic „,Ion Borcea” Buhuşi, într-o lecție vie de istorie și civism. Excursie educativă la Mărășești, Palatul Parlamentului, Muzeul Cotroceni și Palatul Mogoșoaia

În luna iunie, un grup de elevi de la Liceul Teoretic,,Ion Borcea” din Buhuşi a participat la o excursie educativă desfăşurată în patru locuri de referință pentru identitatea naţională și viața democratică din România:

Mausoleul Eroilor de la Mărășești, Palatul Parlamentului, Muzeul Național Cotroceni și Palatul Mogoșoaia Organizată de profesorii coordonatori Rugină Mihaela, Dăncuță Irina și Pușcalău Ana-Maria, excursia a avut drept scop apropierea elevilor de valorile istoriei, democrației și culturii naționale printr-o experiență directă, trăită dincolo de băncile Şcolii.

Prima oprire, la Mărășești, a fost o adevărată lecție de patriotism. În fața mausoleului unde se odihnesc eroii Primului Război Mondial, elevii au avut ocazia să reflecteze asupra sacrificiului suprem făcut pentru ţară.

Unul dintre cele mai impresionante momente ale excursiei a avut loc la Palatul

Parlamentului, unde tinerii au fost ghidați prin una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume, au înţeles cum funcționează instituțiile democratice și au discutat despre rolul cetățeanului într-un stat de drept. Aici, elevii au fost întâmpinați de domnii deputați PSD Bacău, Bogdǎnel Lucian-Gabriel și Popa George-Adrian, care le-au oferit informații valoroase despre activitatea parlamentară și au subliniat importanța implicării tinerilor în viața civică.

De asemenea, această vizită a fost posibilă datorită sprijinului oferit de domnul Adrian Păduraru, din partea UAT Buhuși, căruia profesorii şi elevii îi adresează sincere mulțumiri pentru implicarea constantă în susținerea educației locale.

În cadrul vizitei la Parlament, elevii au avut parte de o surpriză deosebită: întâlnirea cu domnul Ilie Bolojan, prim-ministrul României, care, cu amabilitate şi deschidere, a schimbat câteva cuvinte cu grupul din Buhuşi. Momentul a fost emoționant și memorabil pentru toți cei prezenți, oferind o lecție autentică despre leadership, responsabilitate publică și deschiderea instituțiilor către cetățeni.

La Muzeul Național Cotroceni, elevii au descoperit trecutul reședinței regale și actuala funcţionare a instituției prezidențiale, într-un decor care respiră istorie și cultură. Excursia s-a încheiat într-un cadru de poveste, la Palatul Mogoșoaia, unde tinerii au păşit în lumea rafinată a arhitecturii brâncovenești și au aflat mai multe despre viața boierimii românești.

,,Ne-am dorit ca această excursie să fie mai mult decât o vizită – să fie o experiență care formează. Am construit un traseu care leagă trecutul de prezent și îi ajută pe elevi să-şi înţeleagă identitatea, valorile și rolul în societate”, a declarat prof. Dăncuță Irina, unul dintre coordonatorii excursiei.

Excursia a oferit nu doar cunoștințe, ci și inspirație, iar elevii Liceului Teoretic,,lon Borcea” Buhuşi au plecat acasă cu gândul că istoria se trăiește, civismul se practică, iar România merită cunoscută și prețuită.

Alexia Oprea 10C – experiența trăită în excursia la palatul cul mi s-a părut una interesantă și educativă. Informațiile prezentate m-au făcut să conștientizez atât trecutul cât și viitorul țării noastre. Îmi doresc să continui într-o o carieră politică și aș vrea să încep pregătirile pentru a asigura viitorul poporului român.

Marie Sophie Moldovan 12A– din punctul meu de vedere experiența mea la București a fost una unică, am avut onoarea să ne întâlnim cu personalități politice, să reflectăm asupra trecutului și prezentului și nu în ultimul rând să apreciem podoabele țării din punct de vedere cultural și național. Sper ca voi retrăi o astfel de experiență în viitoarele excursii.

Darius Moisa 12A– a fost o experiență plăcută, ca orice excursie de fel. Este nevoie de asemenea experiențe pentru elevi. Ne ajută să ne cunoaștem mai bine colegii și profesorii. De asemenea, a fost și un antrenament pentru viața de adult, în societate.

Pristavu Ryana 11D -A fost o excursie bine organizată ce a adus zâmbete pe buzele tuturor. Vizita la Palatul Parlamentului a fost o experiență inedită. Am dobândit cunoștințe noi asupra trecutului statului, dar și despre democrația actuală. Mai mult decât atât, am avut ocazia să admiram camera deputaților și să ne întâlnim cu prim ministrul țării, alături de alți deputați și senatori.

Sara Dabija 11D– Această excursie a fost o experiență plină de emoție și învățare. Am avut bucuria de a vizita Palatul Parlamentului și onoarea de a-i întâlni pe doi senatori ai României, precum și pe domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Am descoperit cum funcționează instituțiile statului și am înțeles mai bine rolul lor în viața democratică. Ne-am conectat cu istoria țării și am descoperit locuri impresionante, dar, mai presus de toate, ne-am creat amintiri frumoase alături de colegi și profesorii care ne-au fost ghizi și sprijin pe tot parcursul acestei călătorii.