Elevii de 10 de la „Ferdinand”

Colegiul Național „Ferdinand I” și acum, în perioada examenelor, își reconfirmă statutul de unitate de învățământ de top, unde performanța academică este la ea acasă. Acest fapt este dovedit fără putere de tăgadă de rezultatele excepționale și foarte bune ale celor 60 de absolvenți de clasa a VIII-a, 50% dintre aceștia obținând medii peste 9.50 la Evaluarea Națională. Nu mai puțin de patru elevi au înregistrat performanța maximă – media 10 la acest examen definitoriu pentru drumul de liceeni ce li se așterne în față. Ei sunt: Ionică Maya Maria, Manolache Ioana Rucsandra, Medvedev Medeea Ștefania și Stoica Briana Maria.

Lor li se alătură elevii Mihai Mihaela și Gavrilă Călin care au fost admiși la orice liceu din țară grație rezultatelor de excepție obținute la Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și Aplicații Practice (Premiul I, eleva Mihai Mihaela), respectiv Olimpiada Națională de Creativitate Științifică (Premiul I, echipajul format din elevii Gavriliu Călin și Spulber George).

De asemenea, gândurile de apreciere ale întregii comunități ferdinandiste se îndreaptă și către cei 18 absolvenți care au obținut note de 10 fie la disciplina limba și literatura română ( 9 elevi) , fie la matematică ( 9 elevi). Și către toți absolvenții care au scris o filă de onoare în cartea devenirii personale. Cadrele didactice ale colegiului susțin și promovează progresul și rezultatele fiecărui elev, se apleacă cu înțelegere, răbdare, pasiune și responsabilitate asupra fiecăruia dintre ei. Părinții sunt aici, dintotdeauna, un partener esențial în șlefuirea unor personalități complexe, în obținerea rezultatelor frumoase, venind permanent în întâmpinarea inițiativelor școlii și sprijinind constant procesul instructiv-educativ. Așa se face că rezultatele meritorii sunt rodul muncii susținute, al seriozității și ambiției, conjugate cu demersul constant de a insufla copiilor valori și principii morale, de a le oferi modele comportamentale, de a le deschide orizontul pentru lumea ce va să vină, atât de către părinți cât și de către profesori sau de către elevii mai mari, de ciclu liceal. Acest „împreună” pe care oamenii locului îl clădesc zilnic face din apartenența la comunitatea Ferdi o bucurie, un țel, o mândrie! Felicitări, dragi copii ! Suntem mândri de voi toți! Echipa managerială și Cristina Frânculescu, consilier educativ CNF

„Anii de gimnaziu la “Ferdinand” au însemnat pentru mine o călătorie splendidă, pe parcursul căreia am ajuns să-mi descopăr talente și pasiuni. Pot spune că din toate experiențele minunate avute până acum, cele speciale au fost etapele naționale ale olimpiadei de Educație tehnologică și aplicații practice. Mergând din clasa a V-a la această olimpiadă, dorința mea de a participa nu s-a stins odată ajunsă în clasa a VIII-a, în ciuda faptului că trebuia să învăț pentru Evaluarea Națională. A fost greu să țin pasul cu pregătirea pentru examen în timp ce învățam și pentru olimpiadă, însă obținerea Premiului I la etapa națională mi-a demonstrat că, prin muncă, dedicare și ambiție, se pot obține rezultate minunate. Datorită acestui premiu, am avut posibilitatea de a mă înscrie la liceu fără susținerea examenului. Le mulțumesc tuturor profesorilor care m-au susținut în toți acești ani și, în mod deosebit, doamnei profesoare Liliana Puiu, care mi-a insuflat pasiunea pentru disciplina Educație tehnologică și mi-a călăuzit pașii la etape naționale. Le mulțumesc și părinților mei, care îmi sunt alături și mă susținut în tot ceea ce fac. Îmi doresc să studiez tot la Colegiul Național “Ferdinand I” deoarece vreau să continui drumul ascendent început în urmă cu patru ani.”

Mihaela Mihai – clasa a VIII-a B

„Sunt la Colegiul “Ferdinand I” încă din clasa pregătitoare, unde am învățat pentru prima dată că, pentru a reuși să obțin ceea ce îmi doresc, trebuie să muncesc. Timpul a trecut foarte repede. Parcă mai ieri eram în clasa a V-a și mă entuziasmam de primii pași făcuți către o lume nouă. În acești ani, clasa noastră a devenit o familie, una unită, și, chiar dacă eram doar niște copii, ne-am susținut întotdeauna unii pe alții și ne-am bucurat de succesele fiecăruia. Mă consider o persoană destul de ambițioasă, așa că m-am străduit să dau tot ce am putut la acest examen. Sigur, odată cu trecerea timpului și apropierea de ziua examenului, acumulam din ce în ce mai multe emoții, însă în dimineața probei de la limba și literatura română am decis să plec de acasă cu o energie pozitivă care mi-a alungat toate fricile mele din acele momente. Părinții au fost cei mai mari susținători ai mei și m-au ajutat în toate modurile posibile, așa că le mulțumesc pentru răbdarea pe care au avut-o cu mine. Recent mi-am dat seama că nu numai nota primită contează, ci, mai ales, drumul pe care l-am parcurs ca să o pot obține. Din punctul meu de vedere, un rol important de-a lungul anilor l-a avut colectivul în care m-am aflat. Nu doar ca am avut colegi minunati, dar am avut și profesori care ne-au fost alături și ne-au ajutat să învățăm în cel mai plăcut mod posibil. Cu siguranță vreau să rămân la acest liceu, deoarece nu cred că m-aș simți mai confortabil în alt loc. Liceul “Ferdinand” mi-a oferit multă căldură pe parcursul anilor și posibilitatea de a participa la diverse activități interesante desfășurate datorită implicării și dedicării profesorilor și elevilor. Îi multumesc atât doamnei profesoare de limba română, Gigliola Ceunas, care ne-a călăuzit pe drumul fascinant al literaturii, cât și domnului profesor Vasile Stoica ce reușea de fiecare dată să transforme o simplă problemă de matematică într-un joc interactiv! Multumesc tuturor profesorilor care ne-au înțeles si ne-au fost alături in fiecare clipă!”

Stoica Briana – clasa a VIII-a A

„Motto-ul meu în viață este “În fiecare zi o persoană mai bună decât în ziua precedentă.”, iar Colegiul Național “Ferdinand I” m-a ajutat să pun în practică acest deziderat. În acest colegiu nimeni nu este redus la tăcere din cauza ierarhizării. Copiii sunt auziți, iubiți și înțeleși. Tot ce trebuie este voință căci, în acest liceu, nu există limite pentru visate. Sunt pasionată de teatru, așa că am ajuns să fac o piesă cu o echipă minunată pe marea scenă a ReGalei Ferdinand. Urmând ca, în același an, cu aceeași echipă, acum având un nume – NightCourt, să participăm la un festival internațional de trailere pentru cărți. Pe lângă proiectele astea, au fost multe olimpiade și concursuri. Tot ce a trebuit a fost setea de cunoaștere, dorința de autodezvoltare și coordonarea profesorilor care, mândri de noi, ne-au susținut în fiecare încercare. Mulțumesc, dragă Colegiu și sigur ne reîntâlnim în toamnă! Dacă este să mă gândesc la drumul parcurs pentru a oferi acest interviu, atunci trebuie să mărturisesc că am învățat să iubesc procesul mai mult decât rezultatul. Să mă bucur de fiecare realizare, oricât de mică și să fiu mereu mândră de mine cum sunt părinții mei. Am muncit mult, dar nu regret. “Un măr pe zi ține doctorul departe, iar un test pe zi ține zecele aproape.” Tot anul am avut ca scop principal promovarea examenului cu notă mare, iar acum, după ce am trecut de el, mă simt atât liberă și aștept o nouă motivație. Știu, în adâncul sufletului, că pornirea într-o nouă aventură numită “liceu” îmi va deschide porți largi. Voi îmbrățișa fiecare oportunitate ce mi se va înfățișa pentru că am fost crescută cu “Persoana care greșește este cu 1000 de pași în față celei ce nu încearcă, pentru că începutul e mai aproape de sfârșit decât tribuna.” și cred cu tărie în asta.

Medeea Medvedev – clasa a VIII-a B

„4 egal 9! Fals? Nu și de această dată, întrucât cele 4 ore ale examenului de capacitate au cuantificat 9 ani anteriori de învățământ primar și gimnazial. Pregătirea școlară și dezvoltarea personală aferente acestor ani s-au concentrat pentru reușita visată în doar câteva ore, în care gestionarea emoțiilor, atunci când totul depinde doar de tine, a fost pentru mine cheia succesului. Experiența promovării examenului de capacitate cu media 10 mi-a arătat că perseverența, munca susținută și efortul, poate și un strop de șansă, sunt importante pentru obținerea unui rezultat meritoriu, însă nu reprezintă totul. Timpul minunat petrecut alături de colegi, excursiile, cărțile pe care le-am citit ori le-am scris, activitățile sportive și celelalte pasiuni au fost la fel de importante în dezvoltarea mea emoțională și educațională. Le mulțumesc cadrelor didactice pentru drumul parcurs împreună și le transmit recunoștință pentru susținere, grijă, sfaturile înțelepte și interesul pe care le-au dăruit educației noastre. Doamnei învățătoare Țintaru Anișoara, care m-a învățat că pot depăși orice obstacol, doamnei diriginte Savin Mihaela pentru echilibru și implicare, doamnei profesoare Gigliola Ceunaș pentru stilul pedagogic desăvârșit și nu în ultimul rând domnului profesor Stoica Vasile, un model de intransigență și corectitudine. Le mulțumesc și colegilor mei ferdinandiști, cu care am împărtășit emoții, bucurii și clipe minunate, părinților și bunicilor, care m-au susținut și în ochii cărora citesc iubire și mândrie și tuturor celor care au fost alături de mine. O etapă s-a încheiat și deși mă bucur de o vacanță binemeritată , gândurile îmi zboară către viitor, nerăbdătoare să descopăr noile provocări ale vieții de licean.”

Ionică Maya, clasa a VIII-a A

„Pentru mine, a fi ferdinandist înseamnă mai mult decât a obține o educație de calitate – reprezintă oportunitatea unică de a-mi descoperi adevaratul potențial creativ, într-un mediu care încurajează excelența, inovația și munca în echipă. În acești patru ani am fost încurajat să particip la diverse competiții și festivaluri, de către profesori dedicați, care au remarcat capacitățile mele și ale coechipierilor mei. Acest lucru mi-a permis să îmi dezvolt disciplina, abilitățile tehnice și, cel mai important, încrederea în sine. Astăzi sunt mai sigur ca niciodată în tot ceea ce fac, datorită și colectivului extraordinar, alcătuit din oameni unici în toate sensurile cuvântului, cu perspective și talente contrastante, dar, totuși uniți de pasiune și de dorința de a fi “the highest version of ouselves”. Mai mult, anii de gimnaziu m-au forțat să ies deseori din zona mea de confort. Gratie olimpiadei de Creativitate Științifică am făcut primul pas către depășirea unei frici – public speaking. Nu puteam să țin un discurs sau să prezint un proiect în fața clasei fără să îngheț, darămite să pun în lumină viziunea echipei noastre în fața unui juriu de specialiști intimidanți. Și, totuși, cu sprijinul profesorilor și al coechipierilor mei, am depășit acest obstacol. La fel pot spune și despre festivalul Boovie, care m-a învățat valoarea time-managementului și a spiritului de echipă. Îmi propun ca pe viitor să rămân ferdinandist în speranța că voi întâlni oameni deosebiți și în următorii patru ani de liceu.”

Călin Gavriliu – clasa a VIII-a B

„Pentru mine, Colegiul Ferdinand a fost mai mult decât o școala. El a fost casa mea, locul în care am crescut, am copilărit, dar, din păcate, acest capitol din viața mea s-a încheiat în momentul în care am ieșit din sala de examen. În ultimele două ore ca elevă în gimnaziu le-am petrecut susținând proba la matematică, gândindu-mă la faptul că ajunsesem la finalul poveștii clasei a VIII-a A. Astfel, aș vrea să le mulțumesc atât profesorilor îndrumători, care m-au ajutat să ajung la asemenea rezultate deosebite, cât și familiei mele și a prietenilor.”

Manolache Ioana