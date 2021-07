Emoțiile s-au mai risipit pentru mulți adolescenți care au susținut de curând examenul de Bacalaureat. Se spune că a fost un examen oarecum dificil și neașteptat ceea ce a dus la multe controverse. Dar, în tot acest tumult din aceste zile, se disting patru eleve care au reușit să obțină maxim din acest examen.

Elevele de 10 la Bacaureat 2021 sunt: Viviana Doliș de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Debora Bârzu de la Colegiul Național de Arte „George Apostu”, Mara Plăcintă de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și Maria Tanțoș de la Colegiul Național „Ferdinand I”. Imediat după aflarea rezultatelor, aflate încă sub euforia emoțiilor reușitei, elevele de 10 la bac ne-au împărtășit câte ceva din această experiență, alături de directorii colegiilor pe care le reprezintă.

Maria Tanțoș

„Anii de liceu la «Ferdinand» au fost presărați cu de toate… profesori deosebiți, experiențe diverse, provocări și multe sentimente implicate. Tot ce au însemnat acești ani se vede în persoana care sunt astăzi. La matematică și informatică, cu tot ceea ce am învățat de la domnul diriginte Ovidiu Trofin și doamna profesoară Ana Întuneric, nu aveam emoții, aveam încredere în ce știu. Româna a fost surpriza, unde aprope totul este subiectiv și unde «am făcut tot» e relativ. Acum că au trecut și fiorii bacalaureatului, plănuiesc să petrec cât mai mult timp cu familia mea înainte ca în septembrie să încep facultatea de infomatică la University of Groningen în Olanda.”

Maria Tanțoș

„Maria Tanțoș este o tânără de excepție, șefa de promoție 2021. Carismatică, talentată și sensibilă, ea este liceana cu o personalitate puternică, implicată în diverse proiecte școlare și extrașcolare, pe care le-a desfășurat cu perseverență și creativitate.Cred că Maria este un model pentru întreaga generație de tineri.O felicit cu multă bucurie pentru performanța sa de excepție, binemeritată pentru întregul ei parcurs educațional. Mult succes în viitoarele etape ale vieții!”

Prof. Nicoleta Zărnescu, director adjunct Colegiul Național „Ferdinand I”

Viviana Doliș

„Anii de liceu la «Vrănceanu» au însemnat o perpetuă căutare, o aventură a cunoașterii din care am ieșit având certitudinea pasiunii mele pentru istorie și a direcției în care o va apuca drumul meu. Pot spune că momentul obținerii locului I la Olimpiada Națională de Istorie mi-a demonstrat pentru prima dată că și ceea ce pare imposibil este realizabil dacă ai curajul să crezi în tine și dacă ești gata să aloci timp pasiunii tale. Clasa a XII-a s-a împărțit între aplicația la univeristăți din Marea Britanie și pregătirea pentru Bacalaureat. Am fost admisă la University of Cambridge, la Istorie, iar condiția finală de a lua o notă foarte apropiată de 10 la bac m-a motivat să dau totul în ultimele luni pentru a-mi vedea visul de a studia la una dintre cele mai prestigioase universități din lume devenit realitate. Cred că, pentru mine, succesul la bac s-a rezumat la mult studiu individual și o bună comunicare cu profesorii de la clasă întrucât nu am simțit nevoia să fac pregătire. Așadar, vreau să le mulțumesc doamnei diriginte, profesorilor și părinților mei care au crezut în mine chiar dacă să speri că vei intra la Cambridge ar putea părea nebunesc, dar mai ales doamnei profesoare de istorie Mara Merfea căreia îi datorez multe dintre reușitele mele și care m-a făcut să simt că totul este ușor și frumos, de la olimpiadă și până la Bacalaureat.”

Viviana Doliș

„Reuşita Vivianei Doliş la examenul de bacalaureat nu a constituit o surpriză pentru toţi cei care o cunoşteau din timpul liceului, deoarece aceasta a fost întotdeauna o elevă de excepţie, cu rezultate remarcabile la olimpiade şi concursuri naţionale la diferite discipline. Dintre rezultatele obţinute, aş evidenţia premiul I la Olimpiada Naţională de istorie în 2019 precum şi calificarea la faza naţională a Olimpiadei de istorie în 2020 şi premiile la fazele judeţene ale Olimpiadei de limba şi literature română. Viviana este un copil minunat, implicat şi în diverse activităţi extraşcolare, având şi calitate de mentor în proiectul UNICEF pe care îl coordonez la nivelul unităţii, memebru în echipa de organizare a conferinţei Bacău MUN cât şi membru voluntar pe platforma de meditaţii TeachU. Rezultatele tuturor absolvenţilor ne-au clasat şi anul acesta în topul colegiilor la nivel național şi judeţean. Suntem mândri atât de reuşita Vivianei cât şi de rezultatele celorlalţi absolvenţi ai Colegiului Naţional «Gheorghe Vrănceanu», îi felicităm şi le urăm mult succes la facultăţile pe care le vor urma. Elevii noştri confirm faptul că excelenţa defineşte idealul vrăncean şi că nimic nu va fi prea greu dacă termini la «Vrănceanu»”.

Profesor Monica Resmeriță, director adjunct Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”

Mara Plăcintă

„Aș vrea să le mulțumesc tuturor profesorilor responsabili, atât celor din liceul meu, cât și din alte instituții de învățământ, care au fost alături de mine și m-au ajutat în obținerea acestor performanțe. Deși la universitatea la care doresc să ajung notele mari nu sunt neaparat o cerință, am depus tot efortul de învățare întrucât imi place să fac lucrurile temeinic. Legat de direcția mea de viitor, îmi doresc sa ajung la design, pe secția de comunicare vizuală.”

Mara Plăcintă

„Mara Plăcintă, eleva de 10, a demonstrat că examenul maturității poate fi un examen al excelenței. Am cunoscut-o pe Mara în clasa a IX-a, încă din primul an de liceu, demonstrând că va fi unul din tinerii reprezentativi ai generației sale. Și în acești patru ani nu s-a dezmințit, organizând activități școlare și extrașcolare, dar remarcându-se și prin rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare, îndeosebi la concursurile de creație și literatură în limba germană. Cu siguranță Mara Plăcintă este un lider al promoției «Centenar 2021», care a înnobilat prin reușitele sale mediul academic din Colegiul Național «Vasile Alecsandri»”.

Prof. dr. Adriana Măcincă, director Colegiul Național „Vasile Alecsandri”

Debora Bârzu

„În 12 ani de muzică am experimentat zeci de sentimente, dar cu siguranță clipa când am văzut nota 10 este finalul apoteotic al unui concert. Căci aceasta este cea mai bună descriere a anului care a trecut: UN CONCERT. Rezultatul meu oglindește faptul că «în Arte» chiar se face carte! Profesorii din cadrul Colegiului Național de Artă «George Apostu» șlefuiesc artiști, și, în egală măsură, oameni pregătiți pentru orice domeniu de activitate, nu persoane mediocre, dezinteresate de școală și cultură. De aceea, țin să le mulțumesc tuturor pentru fiecare încurajare, critică sau laudă, ce au născut și au alimentat în permanență dorința de a-mi depăși propriile limite. Și…pentru că se spune că «Părinții se realizează prin copii», apreciez că întotdeauna ați fost alături de mine, că mi-ați ascultat toate dilemele, întrebările și presupunerile «tragic», pentru ca în final să fiți bucuroși de reușita mea. Prezentul se rezumă la faptul că sunt cu adevărat mândră că pot reprezenta numele Colegiului printre elevii de 10 ai Bacăului. Viitorul este conturat de sintagma: «Numele mari se formează cu Litere.» Sfârșitul acestui capitol este că perfecțiunea există și poate fi atinsă atâta vreme cât muncești pentru visul tău.”

Debora Bârzu

„Absolventa noastră, Debora Bârzu, face primul pas de excelență spre maturitate, așa cum ne a obișnuit de a lungul anilor de studiu în Colegiul Național de Artă «George Apostu». Elevă de excepție, cu un comportament de excepție, Debora a făcut cinste acestei școli în care s-a format, fiind câștigătoare a numeroase concursuri, premiile obținute fiind o recompensă pentru anii de muncă și de sacrificii. Suntem convinși că anii care vor urma vor lăsa o amprentă la fel de strălucitoare, oriunde o vor duce pașii!”

Prof. Daniela Bîrzu, director adjunct Colegiul Național de Arte „George Apostu”