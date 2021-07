Au fost vremuri grele și triste iar vicisitudinile și-au pus cu greu amprenta peste cei care au susținut examene în această perioadă a anului. Cu toate acestea, trei elevi din Bacău au reușit performanța de a scoate maxim din examenul de la Evaluarea Națională. Cu seriozitate și multă muncă au reușit să culeagă laurii. Iar astăzi, scoțând pălăria în fața lor, îi cunoaștem pe cei artizani ai acestei reușite. Chiar ei ne-au povestit cum a fost și încotro și-ar dori să-i poarte drumul în viață. Doamnelor și domnilor, să-i aplaodăm pe Sofia Măgirescu, Rareș Chifu și Maria Cochior!

„Viața de «ferdinandistă» a fost pentru mine o perioadă foarte frumoasă. Acum, aflată la sfârșitul unui capitol și la începutul altuia, liceul, privind în urmă, pot doar afirma cât de fericită sunt că am făcut parte din colectivul colegiului. Aici, la «Ferdinand», mi s-au deschis, cu generozitate și responsabilitate, primele uși, iar oamenii întâlniți în cale au pus umărul la croirea drumului întru succes și frumoasa-mi devenire. În acești ani, m-am descoperit și am învățat că nu destinația este cea importantă, ci călătoria. Călătoria prin gimnaziu a început promițător pentru că, mai apoi, în perioada pandemiei,să am prilejul de a mă descoperi și redescoperi. Mi-am dat seama că îmi place mereu să învăț ceva nou. Câtă vreme școala s-a mutat în camera mea, am avut mai mult timp pentru activitățile pe care, poate, înainte nu le desfășuram deloc. Am vizionat peste 100 de piese de teatru online din țară, dar și din afară, am scris poezii, m-am cufundat în paginile cărților, plimbându-mă, prin intermediul imaginației, peste tot prin lume, însă am avut și activități de la polul opus: robotica, programarea, electronica, ori chiar unele practice, precum pictatul, croșetatul, dat fiindcă sunt elevă a cercului de ArtăTextilă de la Palatul Copiilor, îmbogățindu-mi, în acest fel, cultura generală, aspect care m-a ajutat enorm și în ceea ce privește EvaluareaNațională. Ooo… examenul! Câte ar fi de spus la acest capitol… Cum am reușit? Am lucrat oricând am prins un moment liber, în pauze, și nu doar în clasa a VIII-a. Am analizat și am fost atentă la detalii, am citit, am studiat la toate materiile, căci sunt conștientă de însemnătatea fiecăreia, însă cel mai important: am înțeles cât de utile sunt relaxarea, odihna și sportul. Cu toate că m-am pregătit și am învățat constant pe parcursul celor nouă ani petrecuți aici, emoțiile tot au fost prezente, dar erau inevitabile… Cât despre ce va urma, rămâne de văzut! Un lucru, însă, îl știu și îmi este clar: Vreau să continui la Colegiul Național Ferdinand I Bacău. De ce? Pentru că cel mai bine învăț atunci când o fac de drag, iar aici e imposibil să nu fie așa, cu asemenea oameni minunați, căci «Ferdinand» înseamnă OAMENI. Dascăli dedicați, cu har pedagogic, deschiși către nou – modele de urmat. Pentru că «Ferdinand» mi-a arătat că pot. Pentru că «Ferdinand»îmi oferă atâtea oportunități! Oportunități… care îmi permit să fac ceea ce îmi place și să urmez o carieră dorită… Carieră care se află, încă, sub semnul incertitudinii, întrucât, până în prezent, nu m-am axat pe un anumit domeniu, încercând să fac cât mai multe și să știu câte ceva din fiecare. Nota10 la examen? Șefă de promoție? Da, cu siguranță, nu a fost doar meritul meu, ci al tuturor celor pe care i-am avut în jur. Mulțumesc, doamna profesoară Gigliola Ceunaș! Mulțumesc, domnule profesor Vasile Stoica! Mulțumesc domnilor profesori, TUTUROR, pentru încrederea oferită și pentru sprijinul pe care mi l-au acordat și la concursuri și olimpiade județene, naționale, ori chiar internaționale. Deopotrivă, le mulțumesc și părinților și bunicilor care mi-au fost alături necontenit și m-au suținut, având o influență majoră în viața mea. Am speranța ca reușitele mele să îi bucure și să le arate recunoștința pe care le-o port.”

Sofia Maria Măgirescu, Colegiul Național „Ferdinand I”

Despre Sofia ne-a vorbit și prof. Nicoleta Zărnescu, director adjunct al Colegiului Național „Ferdinand I”: „Sofia noastră are nume predestinat: Înțelepciune! O fată educată, echilibrată, care îți inspiră armonie, muzicalitate, umor și creativitate. Am avut privilegiul de a-i fi alături cei 4 ani, și m-am simțit inspirată de acțiunile și atitudinea ei,ca profesoară. Frumoasă, cu o privire sclipitoare, și un zâmbet fermecător, ea își însoțește, de cele mai multe ori, afirmațiile și de câte o glumă! Așa este! Talentată la teatru, campioană în debate, pasionată de robotică, Sofia excelează și în științele umaniste cât și în cele reale. Atât de surprinzatoare, de delicată, dar și puternică, Sofia întruchipează o generație de copii inimoși, cu speranțe și idealuri frumoase. O Cosânzeană nu numai frumoasă, ci și inteligentă, dinamică și creativă, mereu dispusă să ajute, aceasta este Sofia noastră. Desigur, excelența ei s-a măsurat acum în nota maximă, dar, alături de ea sunt ceilalți colegi, colege, care, la fel de bune ca ea au obținut note maxime pe tot parcursul gimnaziului.O notă este reprezentativă, dar nu total definitorie. Sofia este superbă nu datorită notei 10, ci prin ea însăși, datorită vibrației cu care ne atinge. Felicitari, Sofia!”

Note de 10 la Evaluarea Națională de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”

„Până la începutul pandemiei, când eram în clasa a VII-a, gimnaziul a fost o experiență interesantă, fiindcă noi am fost dintotdeauna generația care nu a primit niciodată manualele la timp. Ultimul an și jumătate, în schimb, a fost mult mai presant, date fiind situația de acum și apropierea examenelor. Deși scoala online, în sine, nu era dificilă, au existat numeroase probleme în ceea ce privește comunicarea cu profesorii și a fost nevoie de multă dedicație din partea acestora pentru a învăța toată materia. Nu am fost foarte îngrijorat în legătură cu examenul, fiindcă în urma numeroaselor simulări și teste pe care le-am dat, cunoșteam bine tipurile de exerciții ce se puteau da la examen. În prezent vreau să rămân la Colegiul Național «Gheorghe Vrănceanu», la profilul matematică-informatică, întrucât aș vrea să îmi continui, astfel, activitatea în matematică și să rămân alături de colectivul în care mi-am petrecut deja patru ani. După liceu va urma examenul de bacalaureat și cred că nivelul de dificultate de la bac va fi asemănător cu cel de la aceste axamene, adică mediu, fiind nici simplu, însă nici foarte greu. Dacă ar trebui să vorbesc despre ce domeniu mi-ar plăcea să activez în carieră. Mi-aș dori să lucrez în domeniul IT sau în cercetare, deoarece consider că aș putea să îmi utilizez aptitudinile pe care le-am dobândit studiind matematica. Acum, după acest examen, mă gândesc la foarte mulți oameni care m-au susținut. Aș vrea să le mulțumesc doamnei noastre diriginte și profesoara noastră de română, Mihaela Lucaci și profesorului nostru de matematică, Lucian Lazăr, pentru eforturile lor, în ciuda greutăților, de a ne ajuta și pregăti pentru examen.”

Rareș Chifu, Colegiul Național „Gherghe Vrănceanu”

„Gimnaziul constituie pentru mine o etapă definitorie pentru dezvoltarea mea personală și ca elev. Cei patru ani abia incheiați lasă în urma lor numeroase amintiri și momente dragi; am avut oportunitatea să cunosc colegi remarcabili prin aptitudini și personalitate și profesori deosebiti, de la care am învățat lecții importante de viață. Fără îndoială, anii de gimnaziu sunt de neuitat: experiențele trăite au avut un impact major asupra mea și sunt recunoscătoare că am putut evolua intr-un astfel de colectiv admirabil. Pandemia a reprezentat pentru toți o perioadă de adaptare, fapt ce a provocat un anumit disconfort și a îngreunat puțin pregătirea pentru examen, fiind un factor de stres în plus. Totuși, consider că profesorii au fost prompți și s-au mobilizat rapid, astfel încât nu s-a prea simțit diferența dintre online și fizic. Nu pot să spun că am fost complet neafectată, însă am putut observa că din partea profesorilor ni s-au creat condiții optime pentru învățat, iar acest fapt ne-a ajutat să ne concentrăm asupra școlii cu la fel de multă seriozitate ca înainte. Sigur că am avut și emoții. Cred că este aproape imposibil să fii complet calm în momente ca acestea, iar eu personal am avut parte de emoții destul de mari. Din fericire, ele s-au atenuat după prima lecturare a subiectelor, ulterior eu reușind să mă concentrez asupra rezolvărilor. Vreau să continui drumul frumos început cu cât mai mulți dintre colegii mei și, pe cât posibil, cu profesorii ce mi-au fost alături pe parcursul gimnaziului, motive pentru care voi rămâne tot la Colegiul Național Gh. Vrănceanu. Ca profil, voi opta probabil pentru mate-info,întrucât doresc să am parte de o pregătire cu deschidere către mai multe domenii, nefiind decisă la momentul acesta pentru mai departe. Momentan sunt atrasă de medicină, însă sunt deschisă către alte profesii ce m-ar putea interesa pe parcursul liceului. Simt că trebuie sa mulțumesc, în primul rând, tuturor profesorilor care au contribuit la consolidarea cunoștințelor mele și la formarea încrederii în forțele proprii. De asemenea, trebuie să subliniez rolul familiei mele, al cărei sprijin moral l-am simțit permanent, de la acomodarea șovăielnică, până la acest moment de bilanț al anilor de gimnaziu.”

Maria Cochior, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”