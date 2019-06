Elevii Colegiului Ferdinand I din Bacău care au participat la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică de la Suceava s-au întors acasă cu cinci premii câștigate la secțiunea juniori și două premii la secțiunea seniori.

În perioada 15 – 20 iunie, la Universitatea din Suceava a avut loc prima ediție a Olimpiadei.

Două echipe a câte trei elevi din clasele a V-a și a VI-a A de la Colegiul Național Ferdinand I au obținut primele două locuri la Olimpiada Naționala de Creativitate Științifică. Alte două echipe de elevi de liceu de la același colegiu au fost premiați cu premiul al treilea și o mențiune.

Olimpiada a fost structurată pentru două categorii de participanți, juniori (clasele a V-a – a VIII-a) și seniori (clasele a IX-a – a XIII-a), pe secțiunile Științe fundamentale; Științe aplicate; Tehnologia Informației și Robotică. Participarea la olimpiadă s-a desfășurat în echipe de 2 – 3 elevi, care au intrat în concurs după etapa județeană cu un proiect sau un studiu din domeniul științific sau tehnic. La etapa națională s-au calificat 38 de echipe, numărul maxim permis de regulament, echipe care au totalizat 99 de elevi din 15 județe.

Locul 1 la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, secțiunea Juniori (clasele de gimnaziu V-VIII) a fost obținut de echipa MegaBot, formată din elevii George Spulber, Sofia Măgirescu și Matei Ciobotaru. Echipa Megabot a primit și premiul I „Aurel Vlaicu”, la secțiunea Tehnologia informației și Robotică, precum și un premiu special al OSIM România.

Locul al doilea a fost obținut de echipa VuVuBot, formată din elevii Mihai Scorțanu, Dan Alexandru și Matei Pătrașc-Bălan. VuVuBot a obținut și premiul I „Aurel Vlaicu”, la secțiunea Științe fundamentale.

Echipa Finder, formată din elevii Ionuț Iacob, Ana-Maria Olaru și Alessia Munteanu, a obținut premiul al III-lea „Grigorie Moisil” la secțiunea Tehnologia informației, iar Echipa ThugiBot, formată din elevii Octavian Ungureanu și Georgiana Prisacaru, a obținut o mențiune la secțiunea Științe aplicate.

Profesor coordonator pentru juniorii câștigători de la Colegiul Național Ferdinand este Ana Întuneric. La seniori, echipa THUGIFbot a fost coordonată de profesoara Cristina Sichim, iar echipa FINDER de profesorul Cătălin Costel Gărgăun.

Elevii olimpici și profesorii însoțitori au avut oportunitatea de a participa și la Târgul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative Education) precum și la prezentările 10-InSTED (10-minute presentations about Innovation in Science, Technology, Engineering and Design).