Elevii AstroCrew de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, premiați la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică

Elevii clubului AstroCrew de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, reușind să aducă premii și distincții importante pentru județul Bacău.

La categoria Juniori 2, Maria Țipa a primit mențiune de onoare, iar Andrei Prisăcariu a fost recompensat cu medalie de bronz. La Seniori 1, Alexandru-Ioan Jicu a obținut Premiul al III-lea, premiul pentru cea mai bună lucrare teoretică și calificarea în lotul lărgit de astronomie și astrofizică.

Reprezentanții colegiului au subliniat că performanțele obținute reflectă munca unei echipe formate și dezvoltate în timp în cadrul clubului AstroCrew, unde elevii mai experimentați îi sprijină pe cei aflați la început de drum. Activitatea clubului se desfășoară săptămânal, prin secțiunile „Excel”, dedicată performanței, și „Intro”, destinată elevilor care fac primii pași în domeniul astronomiei.

Conducerea clubului și profesorii coordonatori au transmis aprecieri mentorilor Ioana Murariu, Călin Crețu și Victor Gruia, implicați în pregătirea elevilor, precum și lui Alex Jicu, considerat unul dintre sprijinul principal al echipei în rezolvarea problemelor teoretice și practice.

Totodată, au fost adresate mulțumiri profesorilor de matematică și fizică Cristina Andrei, Gabriela Dumitru, Alisa Vancea și Lucian Lazăr pentru sprijinul acordat elevilor pe parcursul pregătirii.

Profesorul coordonator al AstroCrew, Delia Pintilie, le-a transmis felicitări tuturor participanților și succes lui Alexandru-Ioan Jicu la barajele pentru lotul lărgit de astronomie și astrofizică..