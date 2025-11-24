Elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, Premiul I la Concursul Național de Chimie „Costin D. Nenițescu”

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” are motive de mândrie, după ce elevul Alexandru Jicu a obținut Premiul I la prestigiosul Concurs Național de Chimie „Costin D. Nenițescu”, secțiunea Chimie Anorganică.

Această performanță remarcabilă evidențiază atât talentul și pasiunea lui Alexandru pentru chimie, cât și efortul susținut depus în pregătirea pentru competiție.

Elevul a beneficiat de îndrumarea atentă a prof. Marinela Bușteagă, mentorul său, care i-a coordonat activitățile și l-a inspirat pe parcursul pregătirii, precum și de sprijinul laborantei Veronica Mocanu, implicată în activitățile practice de laborator.

Directorul colegiului a transmis felicitări călduroase și a subliniat că rezultatul obținut de Alexandru reprezintă o dovadă a faptului că talentul, perseverența și îndrumarea de calitate pot conduce la performanțe de vârf la nivel național.

Premiul obținut de Alexandru Jicu este un motiv de bucurie pentru întreaga comunitate școlară și un exemplu inspirațional pentru colegii săi.