Educație, mișcare și alimentație sănătoasă: Palatul Copiilor Bacău, la o mobilitate Erasmus+ în Malta

Parteneriatul european la scală mică Erasmus+ intitulat ”Later is Too Late: Say NO to Obesity Now”, dedicat promovării alimentației sănătoase și prevenirii obezității în rândul elevilor a mai desfășurat o etapă – cea a întâlnirii organizate de partenerul maltez, Școala Vocațională ”Alternative Learning Programme” din Paola, Malta.

Palatul Copiilor Bacău a participat la această mobilitate în perioada 17-21 noiembrie 2025 prin două cadre didactice și cinci elevi: Clopoțel Vlad-Ștefan, Titianu Maria, Bârgu Amalia-Maria, Udrea Alexandru și Sfâcă Serena Anamaria. Tematica de mare actualitate a adus împreună elevi și profesori din școli din Franța (Corsica), Turcia (Adana) și Malta (Paola) alături de cei români.

Pe parcursul mobilității, elevii au fost implicați în ateliere practice, prezentări, activități sportive, jocuri educative și schimburi culturale, toate având ca obiectiv conștientizarea importanței unei alimentații echilibrate și adoptarea unui stil de viață sănătos. Elevii au analizat critic în echipă europeană meniurile elevilor din școala gazdă, au citit conștient etichete nutriționale, au conștientizat amprenta de carbon a mai multor alimente uzuale, au vorbit cu dieteticieni, au prezentat diete în vogă de menținere a sănătății, au conceput farfuria perfectă din punct de vedere nutrițional, au prezentat școlile din care provin, orașele, țara. În timpul liber, aceștia au vizitat numeroase locuri cu semnificație pentru istoria Maltei și a Europei: templul neolitic Tarxien, Catedrala Sf. Ioan, Domul Roman, citadela Victoria din Gozo, Valetta – bijuterie arhitectonică cu fortificații istorice și priveliști spectaculoase către Marea Mediterană.

”Proiectul nostru Erasmus+ contribuie la formarea unor generații informate, responsabile și deschise către cooperare internațională. In urma implementării lui, elevii vor face alegeri alimentare mai sănătoase, vor alege mai des să facă exerciții fizice, vor dormi suficient și se vor hidrata corespunzător pentru o viață de calitate. Cei cinci elevi care au luat parte la activitățile din Malta vor duce mesajul mai departe către colegii lor, fiind inițiatorii unor noi activități pe această temă care se vor desfășura cu adolescenții de 13-18 ani înscriși la cercuri ale Palatului Copiilor Bacău”, ne-a spus doamna prof. Dumea Nela, coordonatoarea proiectului european care are și calitatea de ambasador al programului Erasmus+.

”Participarea în activitățile internaționale ajută elevii să se dezvolte pe plan personal, aceștia învațând prin colaborare, aprofundând valori precum diversitatea, egalitatea, solidaritatea și diferențele culturale”, ne-a relatat doamna prof. Dumitru Laura, coordonatoarea cercului ”Sanitarii pricepuți”, care a luat parte la mobilitatea malteză.

Proiectul care se implementează la Palatul Copiilor Bacău în acest an școlar a fost finanțat de Comisia Europeană prin apelul nr.2 din octombrie 2024.

La fiecare început de an școlile dar și alte entități/organizații pot obține finanțare pentru proiecte de învățare prin programul Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Apelul de propuneri de proiecte pentru anul 2026 a fost publicat pe siteul Agenției Naționale de Proiecte Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Urăm succes tuturor celor care au idei despre cum pot îmbuntăți învățarea în propria școală prin proiecte finanțate de Comisia Europeană și aplică pentru a obține un astfel de ajutor. Nu este ușor, concurența este una acerbă, dar nu este nici imposibil. Dovada o reprezintă proiectele finanțate anterior, cum este cel implementat de Palatul Copiilor Bacău în acest an școlar dar și cele ale altor școli din Bacău și din țară.