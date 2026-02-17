Educația pentru valori – temelia viitorului copiilor noștri

Vineri, 13 februarie 2026, la Grădinița BENTHAL din Bacău, am avut bucuria de a organiza Cercul Pedagogic al educatoarelor, având ca temă „Importanța educației pentru valori în educația timpurie”. Este o temă actuală, necesară și profund relevantă pentru societatea în care trăim.

Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, în care informația circulă rapid, iar modelele sociale sunt diverse și uneori contradictorii, educația pentru valori devine fundamentul pe care construim viitorul copiilor noștri. În educația timpurie nu vorbim doar despre acumularea de cunoștințe, ci despre formarea caracterului, despre dezvoltarea empatiei, a respectului, a responsabilității și a capacității de a trăi armonios în comunitate.

Primii ani de viață sunt decisivi. La vârsta preșcolară, copilul învață prin joc, prin imitarea adultului și prin relațiile pe care le stabilește cu ceilalți. De aceea, fiecare activitate din grădiniță – de la jocul de rol la activitățile artistice, muzicale sau de construcție – poate deveni un context autentic de formare a valorilor.

Educația pentru valori nu este o lecție separată în programul zilnic, ci un proces continuu. Ea se regăsește în modul în care copilul învață să aștepte rândul, să ofere ajutor, să își ceară scuze, să își exprime emoțiile și să respecte reguli. Prin activități bine gândite și printr-un climat educațional sigur și afectiv, educatoarea devine model, ghid și sprijin în dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil.

Organizarea acestui Cerc Pedagogic la Grădinița BENTHAL din Bacău reflectă preocuparea noastră constantă pentru calitate în educație și pentru adaptarea demersului didactic la nevoile reale ale copiilor. Ne dorim să consolidăm parteneriatul dintre grădiniță, familie și comunitate, pentru că valorile se construiesc împreună.

Doamna inspector pentru educație timpurie, prof. Roșca Elena, ne-a fost alături, susținând promovarea valorilor nu doar în rândul celor mici, ci și în rândul adulților.

Investind în educația timpurie, investim în viitorul societății. Copiii care învață de mici ce înseamnă respectul, empatia și responsabilitatea vor deveni adulți echilibrați, implicați și conștienți de rolul lor în comunitate.

Împreună, putem construi o cultură a valorilor care să înceapă din primii ani de viață și să însoțească fiecare copil pe tot parcursul dezvoltării sale.