Vă amintiți cum ni se spune ca o mantră de ceva timp că bicicletele sunt soluția, că e nevoie de cât mai multe piste pentru biciclete, că numai așa vom scăpa de aglomerație, poluare și accidente?

New York Post tocmai a publicat un articol care dă de pământ cu această teorie dezvăluind că orașul american are o problemă cu bicicliștii care în ultimii opt ani o rănit peste 2.250 de pietoni. În primele șase luni ale acestui an, numărul cazurilor a crescut cu 12% față de perioada similară a anului trecut: 127 de răniți și doi morți. Da, știu, New York nu e București și nici Bacău, însă trebuie să ne trezim puțin la realitate: fără educație, orice idee nouă se implementează degeaba.

Vom avea piste pentru bicicliști în oraș, asta e bine, dar vom avea bicicliști responsabili? Aici este marea întrebare. Poate părea ciudat. La urma urmei, ce rău poate să facă o bicicletă, doar e ecologică, e împinsă de puterea picioarelor și na… iar vorbește ăsta prostii.

Sau poate nu… De câte ori nu ați văzut bicicliști traversând strada pe zebră fără să se dea jos de pe bicicletă? Bănuiesc că știti că e ilegal. Ce rău poate să facă? Păi să-ți apară în fața mașinii fără să-l vezi. Biciclismul e ok atâta vreme cât se respectă regulile. Altfel, e doar alt hipsterism supraevaluat.

Cum sunt trotinetele electrice, un adevărat pericol public nereglementat în vreun fel. Da, sunt cool, ecologice (aș, dacă ați ști cât se poluează pentru producerea unui kilowatt de electricitate!) și sunt… silențioase. Nu le auzi când vin. Și vin, pentru că puștanilor care le manevrează le place viteza. Și nu cunosc regulile de circulație pentru ca nu există în legislație o asemenea cerință. Iarăși, rezolvarea vine din educație și din bun simț. Lucruri de care este foarte mare nevoie în societate.