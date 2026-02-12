Ecosud restricționează depozitarea gunoiului menajer în Celula 2. CJSU s-a întrunit ca să descopere că nu are atribuțiuni în această problemă

Restricționarea descărcării deșeurilor în Celula 2 a Depozitului Bacău a generat tensiuni între operatorii implicați în sistemul de salubrizare, situație analizată joi, 12 februarie 2026, într-o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Ședința a fost convocată la ora 15:30 de prefectul județului Bacău, Andreea Negru, în urma sesizărilor transmise de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău și de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.I.S.) Bacău. Întâlnirea s-a desfășurat la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău.

Depozitarea deșeurilor, restricționată prin notă internă

Potrivit documentelor analizate, în data de 11 februarie 2026, A.D.I.S. Bacău a solicitat sprijin instituțional de urgență din partea Gărzii Naționale de Mediu, reclamând obstrucționarea depozitării deșeurilor municipale la Depozitul conform de deșeuri Bacău și la Stația de transfer Onești.

La fața locului s-a constatat că operatorul SC Ecosud SA a transmis, printr-o notă internă, restricționarea descărcării deșeurilor în cadrul Celulei 2 și la stația de transfer din Onești. Măsura a afectat activitatea operatorilor de colectare și transport SC SOMA SRL și SC Compania Romprest Service SA.

Reprezentanții A.D.I.S. au atras atenția că această situație poate conduce la acumularea deșeurilor în unitățile administrativ-teritoriale deservite, cu riscuri pentru sănătatea populației și pentru mediu.

Garda de Mediu, control în regim de urgență

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a anunțat că a demarat acțiuni de control în regim de urgență la SC Ecosud SA, pentru a verifica respectarea legislației de mediu și a actelor de reglementare. În funcție de concluziile controlului, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

CJSU: „Nu avem competențe de mediere contractuală”

Subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a precizat în cadrul ședinței că CJSU nu are atribuții de mediere contractuală și nu poate interveni punitiv în soluționarea unui conflict comercial.

„Rolul Comitetului pentru Situații de Urgență este de a preveni sau gestiona situații care pot genera riscuri pentru populație, nu de a arbitra neînțelegeri contractuale între operatori”, a arătat acesta.

În context, s-a subliniat că Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) este instituția abilitată să reglementeze tarifele. Surse participante la ședință au arătat că restricționarea depozitării ar fi intervenit pe fondul unui diferend legat de modificarea tarifelor solicitate de SC Ecosud SA și refuzate de A.D.I.S. Bacău.

Somație pentru reluarea activității

Prefectul Andreea Negru a solicitat urgentarea demersurilor pentru soluționarea conflictului și a dispus transmiterea unei somații către SC Ecosud SA pentru continuarea activității de depozitare, astfel încât să fie eliminate orice riscuri asupra populației și mediului.

Autoritățile au precizat că situația va fi monitorizată în continuare de Garda de Mediu, iar eventualele disfuncționalități în asigurarea serviciului de salubritate vor fi analizate din perspectiva competențelor legale ale instituțiilor implicate.