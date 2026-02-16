Economia României: date oficiale arată încetinire și dificultăți, în pofida declarațiilor guvernamentale optimiste

Datele statistice oficiale publicate de Eurostat și Institutul Național de Statistică (INS) indică o încetinire semnificativă a creșterii economice a României în 2025 și evoluții macroeconomice cu multiple provocări, în contrast cu mesajele oficiale ale Guvernului privind o economie „pe calea cea bună”.

Potrivit INS, economia României a intrat în recesiune tehnică în trimestrul IV 2025, cu o scădere de 1,9% a Produsului Intern Brut (PIB) comparativ cu trimestrul precedent, fiind al doilea trimestru consecutiv de contracție economică după un minus de 0,2% în trimestrul III. În termeni anuali, economia a înregistrat doar o creștere modestă de 0,6% în 2025.

Statisticile europene arată de asemenea provocări importante:

România a încheiat 2025 cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană , de 8,6% în decembrie, mult peste media UE de 2,3%.

În trimestrul III 2025, România s-a aflat printre puținele state UE cu scădere economică comparativ cu perioada anterioară , potrivit datelor Eurostat.

Deficitul de cont curent al României a fost cel mai mare din UE în perioada iulie-septembrie 2025, reflectând un dezechilibru mare între exporturi și importuri la nivel macroeconomic.

Economistul Radu Georgescu a comentat aceste evoluții afirmând că „economia României se prăbușește”, argumentând că toate aceste date oficiale (PIB, inflație, consum, cont curent) indică o deteriorare profundă a situației reale, în timp ce guvernul prezintă o imagine pozitivă a economiei. În opinia sa, indicatorii externi precum datele Eurostat și comportamentul investitorilor stârnesc semnale de alarmă.

Reacțiile oficiale ale Guvernului de la București continuă să sublinieze „reziliența economiei” și „măsuri eficiente de politici fiscale și monetare”, orientate spre stabilizare și creștere economică — poziție reiterată în ultimele comunicate ministeriale.

Pe de altă parte, analiștii economici atrag atenția asupra faptului că evoluția principalilor indicatori macroeconomici, cum ar fi scăderea consumului și fluxurile de capital, cer politici de ajustare pe termen mediu și creșterea competitivității externe.