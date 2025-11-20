ECO VARA BUCIUMI 2.0 – Lecții verzi și bucuria descoperirii

Vara aceasta a fost una cu totul specială pentru elevii Școlii Gimnaziale Buciumi. În perioada iunie – august, Asociația „Mai buni pentru natură” a derulat proiectul ECO VARA BUCIUMI 2.0, o inițiativă prin care copiii au descoperit, pas cu pas, cum pot contribui la protejarea planetei și la construirea unui viitor mai sustenabil. Proiectul a fost realizat cu sprijinul programului Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Act for Tomorrow.

Încă de la început, atmosfera a fost una plină de curiozitate și entuziasm. Elevii au fost provocați să își exprime cunoștințele despre mediu și să învețe lucruri noi despre energiile regenerabile. Sesiunile interactive au deschis drumuri către teme captivante: energia vântului și a apei, soarele, biomasa sau resursele geotermale. Copiii au înțeles că natura le oferă resurse valoroase, dar și responsabilitatea de a le folosi cu grijă.

Un moment aparte a fost proiecția filmului „Wall-E”, care a stârnit discuții sincere și pline de imaginație. În ochii copiilor s-a putut citi emoția, iar mesajul filmului – acela că fiecare gest contează – a prins rădăcini în gândurile lor.

Vara le-a adus și experiențe practice de neuitat. În vizitele organizate la Bacău, elevii au descoperit lumea inovației și a cercetării. Au interacționat cu tehnologii moderne, au văzut cum funcționează laboratoarele de energii verzi și au privit cerul prin telescoapele Observatorului Astronomic. Fascinația pentru știință s-a împletit cu dorința de a descoperi și de a proteja.

Atelierele de robotică și programare au fost o altă aventură. Copiii au construit dispozitive simple inspirate din natura în mișcare, cum ar fi o morișcă pusă în funcțiune de energia vântului. Apoi, cu ajutorul kiturilor STEAM, au dat viață unor jucării alimentate de soare, apă sau vânt. Fiecare reușită le-a adus zâmbete și încrederea că ideile lor pot prinde viață.

Finalul verii a fost marcat de o adevărată expoziție de creativitate. Elevii și-au imaginat locuințe capabile să producă energie curată și și-au prezentat propriile proiecte, pline de ingeniozitate și speranță. În spatele machetelor s-a putut simți mândria de a fi parte dintr-o generație care gândește responsabil și privește cu încredere către viitor.

Proiectul ECO VARA BUCIUMI 2.0 a demonstrat că educația ecologică poate fi plăcută și inspirațională, mai ales atunci când este împletită cu joacă, descoperire și bucuria de a fi împreună. Copiii din Buciumi au învățat că natura are nevoie de prietenia și grija lor, iar fiecare mic pas pe care îl fac astăzi poate aduce o lume mai curată mâine.

Asociația “Mai buni pentru natură!” se prezintă, pe scurt, ca fiind o organizație care inițiază și implementează proiecte de conservare, protejare și reconstrucție a mediului la nivel local sau național, inițiază sau participă la programe internaționale care aduc beneficii mediului din România și desfășoară campanii de educație ecologică a populației, care promovează implicarea activă a indivizilor în rezolvarea problemelor de mediu.

„Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, social, mediu, sănătate, cultural. Valoarea totală a programului este de 600.000 de euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituțiilor publice de învățământ preuniversitar și grupurilor informale/de inițiativă.”

