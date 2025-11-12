Echipele care pot produce surpriza în fotbalul european sezonul acesta

Champions League este de departe cea mai atractiva competitie a cluburilor europene, iar ochii tuturor iubitorilor de fotbal sunt pe aceasta competitie.

De altfel, noul format al competitiei ofera premisele de a avea diverse surprize, asa ca ne putem astepta la surprize care mai de care mai interesante.

In cazul in care te intrebi care sunt echipele de fotbal care au inceput Champions League cu dreptul si care pot produce surpriza sezonul acesta, vei putea descoperi o analiza foarte interesanta in randurile imediat urmatoare.

Qarabag

Atunci cand discutam despre surprize, nu putem mentiona echipe precum Bayern Munchen, Real Madrid, Liverpool, PSG sau Manchester City.

In schimb, o echipa care s-a calificat in mod surprinzator in Liga Campionilor este Qarabag, echipa ce activeaza in Azerbaidjan.

Inceputul a fost facut cu dreptul, iar asta deoarece Qarabag a obtinut deja doua victorii in Champions League.

A invins echipe mult mai bine cotate, precum FC Copenhaga si Benfica Lisabona, asa ca sansele de a obtine un loc care sa ii asigure calificarea in primavara europeana sunt destul de mari.

Este foarte probabil ca aceasta echipa din Baku sa produca si alte surprize in acest sezon, asa ca poti paria online la casele de pariuri legale pe meciurile acestei echipe, deoarece sansele de a prinde anumite cote avantajoase sunt atractive.

Newcastle

In ultimii ani, Newcastle face parte din grupul echipelor puternice care vin din Anglia pentru a cuceri competitiile europene. Si in acest an, Newcastle este calificata in Champions League, iar debutul a fost destul de bun.

Are deja trei puncte si totodata poate produce surpriza. Newcastle este dovada vie a faptului ca investitiile majore pot aduce performante pe masura.

Desigur, nu a obtinut inca trofee importante pana acum, insa este destul de probabil sa avem surprize in viitorul apropiat.

Arsenal

Poate ca incoronarea echipei Arsenal ca fiind castigatoarea Ligii Campionilor nu pare a fi un scenariu atat de surprinzator.

In ciuda acestui fapt, trebuie sa privim in istoria recenta a londonezilor, iar astfel vom descoperi faptul ca tunarii ravnesc de mult timp la obtinerea unui trofeu major.

Arsenal a fost mereu aproape de castigarea Premier League in ultimii ani, insa nu a reusit. In schimb, debutul european este foarte bun, Arsenal castigand primele doua partide.

Mai mult decat atat, nu a primit gol in primele doua meciuri, asa ca este o echipa pe care trebuie sa o luam in serios.

Este foarte probabil ca ea sa castige trofeul mult ravnit, ceea ce sigur ar fi o surpriza foarte frumoasa!

Dortmund

Dortmund ravneste de ceva timp la un succes major si chiar daca uneori a fost aproape de a obtine realizari notabile, ei nu au avut succes pana la final.

Cu toate acestea, Dortmund vede noul sezon de Liga Campionilor ca pe o oportunitate de a-si bucura fanii cu o realizare imbucuratoare.

Nu a inceput sezonul perfect, dar totusi, dupa cele doua etape, Dortmund a reusit sa ocupe unul dintre primele 8 locuri, avand o victorie si un egal.

De asemenea, Dortmund a incantat cu atacul sau, reusind sa marcheze nu mai putin de 8 goluri.

Daca vor reusi sa isi imbunatateasca si apararea, cu siguranta cei de la Dortmund vor avea un cuvant important de spus in Liga Campionilor.

Marseille

Desi este un club de mare traditie, Marseille duce dorul trofeelor, mai ales in ceea ce priveste realizarile pe plan european.

Totusi, nu putem omite faptul ca joaca in Champions League anul acesta si totodata debutul este destul de bun.

Desi a pierdut un meci, are totusi o victorie, asa ca poate prinde unul dintre primele 24 de locuri, pentru a juca in faza urmatoare a competitiei.

Sansele ca Marseille sa ridice trofeul cel mare sunt destul de reduse, insa stim bine faptul ca este o competitie a surprizelor, asa ca nimic nu este imposibil.

Galatasaray

Galatasaray a produs una dintre cele mai mari surprize ale acestui inceput de sezon in Liga Campionilor, reusind sa invinga Liverpool cu scorul de 1 – 0.

Chiar daca are si o infrangere, destul de consistenta, impotriva celor de la Frankfurt, care s-au impus cu scorul de 5 – 1, Galatasaray poate produce multe surprize sezonul acesta in Champions League.

Napoli

Chiar daca Inter este echipa cu maximul de puncte dupa doua etape in Liga Campionilor, suntem de parere ca exista si alte echipe italiene care pot face o figura frumoasa sezonul acesta.

Napoli reprezinta cel mai bun exemplu in acest sens.

A reusit deja sa obtina o prima victorie, dar are totodata si o infrangere, insa parcursul lui Napoli poate fi imbunatatit.

Meciurile lui Napoli sunt de urmarit, deoarece ar putea fi urmatoarea campioana in Liga Campionilor.

Nu ar trebui sa ne mire daca va reusi sa produca surpriza, iar asta deoarece este un club de mare traditie, cu o istorie bogata, dar si cu o multime de trofee castigate de-a lungul timpului.

Sporting

Trofeul Champions League nu a mai ajuns in Portugalia, iar in acest sezon am putea avea parte de o surpriza, astfel incat una dintre echipele portugheze sa se impuna in marea finala.

Sporting Lisabona ar putea fi acea echipa.

Are deja 3 puncte, iar daca va intra pe teren la fel de motivata precum in meciul castigat, este foarte probabil sa ajunga departe in competitie si chiar sa castige marele trofeu.