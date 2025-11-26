Echipa veterinarului Darius Terheş a ajuns la Liceul „Anghel Saligny” Bacău pentru o lecție despre responsabilitate și iubire față de animale

Pe 26 noiembrie 2025, sala de conferințe a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” din Bacău s-a transformat într-un mic centru al educației pentru protecția animalelor. Elevii au fost gazdele echipei medicului veterinar Darius Terheş, venită special de la Rupea, județul Brașov, o echipă deja cunoscută în toată țara pentru campaniile sale de sterilizare și pentru implicarea constantă în gestionarea responsabilă a comunităților de animale fără stăpân.

Atmosfera a fost una deschisă și prietenoasă, iar discuțiile s-au axat pe lucruri practice, de interes pentru tineri. Elevii au aflat cum arată o alimentație corectă pentru animalele de companie, ce presupune o îngrijire responsabilă și de ce adoptarea unui animal este un angajament pe termen lung, nu o decizie luată la întâmplare. De asemenea, reprezentanții echipei au explicat rolul târgurilor de adopție și importanța campaniilor de sterilizare în reducerea numărului de patrupede abandonate.

Nu a lipsit nici perspectiva profesională: tinerii pasionați au putut descoperi, direct de la specialiști, cât de frumoasă și provocatoare poate fi o carieră în medicina veterinară. Exemplele concrete, poveștile din teren și experiența acumulată în sute de intervenții au captat atenția audienței.

În sprijinul mesajului educativ au venit și reprezentanți ai Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Bacău, care le-au vorbit elevilor despre legislația în domeniu și despre responsabilitatea civică față de animale, subliniind că protecția acestora începe cu gesturi mici, dar conștiente.

Întâlnirea a fost, în final, o lecție despre empatie, implicare și respect față de toate viețuitoarele, lăsând în urmă o comunitate de elevi mai informată și mai sensibilă la nevoile animalelor din jurul lor.