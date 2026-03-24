Echilibru în prețul propanului

Prețul propanului a cunoscut o evoluție volatilă în ultima perioadă, reflectând tensiunile din sectorul energetic și schimbările din lanțurile de aprovizionare. La 20 martie 2026, cotația a ajuns la 0,79 USD pe galon, în creștere cu 1,81% față de ziua anterioară, potrivit datelor de pe platforma Trading Economics.

Pe termen scurt, trendul este clar ascendent: în ultima lună, prețul propanului a urcat cu 22,38%, semnalând o revenire puternică a pieței. Cu toate acestea, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, nivelul actual rămâne cu 9,20% mai scăzut, ceea ce indică faptul că piața nu și-a recuperat complet pierderile anterioare.

În acest context, specialiștii atrag atenția că evoluția prețurilor nu poate fi analizată izolat de costurile operaționale tot mai ridicate din industrie. În ultimul an, companiile din domeniu s-au confruntat cu majorări consistente ale cheltuielilor logistice, creșteri ale chiriilor pentru spațiile de depozitare și distribuție, dar și cu scumpiri ale energiei electrice, esențială în procesele de stocare și manipulare a gazelor.

Analiștii companiei Eurobasgaz subliniază că aceste presiuni suplimentare limitează capacitatea pieței de a susține noi scumpiri semnificative. Potrivit evaluărilor interne, chiar și în scenariul unei continuări a trendului ascendent, eventualele creșteri ale prețului propanului ar fi de doar câteva procente.

„Piața tinde să se echilibreze în jurul nivelurilor de anul trecut. Chiar dacă vedem fluctuații pe termen scurt, fundamentul economic nu susține o creștere accelerată”, susțin analiștii.

În aceste condiții, Eurobasgaz, compania care activează în partea de Est a României, a adoptat o strategie prudentă, alegând să mențină prețul propanului la un nivel constant pentru clienții săi. Decizia vine ca răspuns atât la volatilitatea pieței, cât și la dorința de a oferi predictibilitate într-un context economic incert.

Reprezentanții companiei consideră că stabilitatea prețurilor este esențială pentru consumatori, în special pentru cei industriali sau pentru gospodăriile care depind de propan ca sursă principală de energie. În același timp, menținerea tarifelor actuale este văzută ca un echilibru între presiunile costurilor interne și nevoia de competitivitate pe piață.

Astfel, deși datele recente indică o revenire a prețului propanului, perspectivele pe termen mediu rămân moderate. Piața pare să se îndrepte către o stabilizare, în care fluctuațiile vor fi limitate, iar deciziile companiilor vor juca un rol crucial în menținerea echilibrului între costuri și accesibilitate.