După bani și direct după premii: Acredit schimbă regulile jocului pe piața microcreditelor printr-o nouă campanie promoțională

Instituția financiară nebancară românească Acredit anunță oficial lansarea unei campanii ample, intitulate „Campania premiilor de top – câștigă cu fiecare credit”. În timp ce majoritatea jucătorilor din sectorul IFN se limitează la programe de loialitate standard, Acredit a decis să meargă puțin mai departe. Compania a oferit clienților săi o valoare adăugată reală pentru fiecare contract semnat, îmbinând rezolvarea problemelor financiare urgente cu un element de joc.

Esența și locul de desfășurare a campaniei

Campania a luat deja startul și se desfășoară într-un format complet digital. Fără drumuri la birouri sau completarea unor taloane de hârtie, totul este organizat exclusiv online, pe site-ul oficial acredit.ro.​

Ideea este extrem de transparentă. Fiecare credit obținut devine automat un bilet de participare la extragerea unor premii valoroase. Aceasta este o abordare destul de proaspătă pentru creditarea de consum, unde de obicei predomină pragmatismul sec, iar procesul de împrumut este asociat mai degrabă cu stresul decât cu așteptarea unui cadou.

Cine intră în tombolă și ce trebuie să facă

Condițiile de participare sunt lipsite de schemele complicate cu scris mărunt, atât de obișnuite în sectorul financiar. Orice rezident major al României poate deveni un pretendent la premiile de top. Condiția principală și, de fapt, singura este să accesezi un credit online în perioada campaniei și să respecți cu bună-credință clauzele contractuale. Mai simplu spus, trebuie doar să-ți achiți ratele la timp.

Un aspect remarcabil este că numărul șanselor de câștig nu este limitat. Fiecare nouă solicitare de sprijin financiar crește probabilitatea de a câștiga. Totodată, pentru cei care apelează la companie pentru prima dată, este prevăzut un bonus de start foarte atractiv. Clienții noi își pot obține primul credit pentru o perioadă de 15 zile cu 0% dobândă, de exemplu, obții 500 de lei și returnezi fix aceeași sumă. Iar dacă îți dai seama că ai nevoie de bani pentru o lună întreagă, compania aplică automat o reducere de 50% la dobânda calculată. Rezultă o combinație destul de interesantă: îți rezolvi o problemă financiară urgentă practic gratuit și, în același timp, intri direct în lista celor care concurează pentru premii.

Despre compania Acredit și abordarea sa față de creditare

Pentru cei care nu sunt încă familiarizați cu brandul, Acredit este un serviciu fintech modern, care face procesul de obținere a banilor cât mai discret și rapid posibil. Compania este specializată în acordarea de credite online, iar decizia este luată în doar 10 minute. Întregul parcurs, de la selectarea sumei pe calculatorul virtual până la primirea transferului pe cardul bancar, durează mai puțin decât o vizită la supermarketul din colț.​

Trăsătura distinctivă a serviciului este transparența absolută a calculelor. Clientul vede suma finală de plată încă înainte de a trimite cererea. De exemplu, pentru un împrumut standard de 500 de lei pe o perioadă de 30 de zile, suma totală de rambursat va fi de exact 650 de lei. Fără comisioane ascunse sau asigurări neașteptate, care sunt adesea impuse în ultimul moment în alte părți.​

Mai mult, serviciul oferă un sistem flexibil de gestionare a datoriilor. Dacă circumstanțele vieții se schimbă brusc, clientul poate activa cu ușurință opțiunea de prelungire a perioadei de creditare cu 5 până la 30 de zile.​

Noua campanie promoțională Acredit este o încercare de a construi o relație mai caldă și mai umană cu publicul, transformând procesul de rutină al căutării de bani până la salariu în ceva mult mai pozitiv și mai avantajos.