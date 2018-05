În una din cutiile poștale aflate la intrarea bisericii, pentru sugestiile credincioșilor, un preot din Argentina a găsit această scrisoare anonimă: „Nu m-am plâns niciodată de sărăcie, de trecerea anilor, nici nu mi-am încruntat fruntea din cauza sorții mizerabile, cu o singură excepție. Am rămas cu picioarele goale și fără bani pentru încălțăminte. Am intrat îndurerat în biserică și am văzut acolo un om fără picioare. El se ruga. Atunci i-am mulțumit lui Dumnezeu și m-am liniștit”. De multe ori judecăm și nu suntem mulțumiți, dar când vedem pe cei cu necazuri și probleme mai mari, care știu să iubească pe Dumnezeu, ne uimește puterea lor de a depăși încercările vieții.

Majoritatea oamenilor confundă iubirea față de Dumnezeu cu interesele personale. Sunt puțini cei care înțeleg că noi trebuie să-l iubim pe Dumnezeu pentru un singur motiv: „El ne-a iubit mai întâi pe noi, pe când noi încă nu îl cunoșteam”.

Despre aceasta ne vorbește Evanghelia din prima duminică a lunii mai: să-l iubim pe Dumnezeu fiindcă el ne iubește. Iubirea de Dumnezeu este strâns legată de iubirea aproapelui.

Sfânta Tereza de Calcutta, sfânta iubirii, scrie aceste cuvinte: „Dumnezeu a permis o singură cale spre viață: iubirea; o singură cale spre succes: iubirea; o singură cale spre fericire: iubirea. Nu este decât o singură catastrofă, cea care se naște din refuzul iubirii”.

Pe Isus iubirea l-a adus pe pământ și cu iubirea pe buze a părăsit pământul. Dovada iubirii față de noi, nu întâmplător este crucea. Două sunt dimensiunile iubirii. Una verticală, ce urcă spre Dumnezeu și una orizontală, care se extinde spre ceilalți.

Sfântul Augustin spunea contemporanilor săi: „A fi creștin și a nu ști să iubești e ca și cum ai fi medic și nu a-i ști să vindeci… a fi paznic și a nu ști să veghezi… Ne numim creștini și nu suntem… La ce folosește numele dacă lipsește realitatea?”

Să cerem și noi Domnului să ne dea adevărata credință prin care să-l iubim mai mult pe Creatorul nostru și să iubim cu adevărat pe aproapele nostru!

„Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit eu!” (In 15,12)



Pr. Iosif Dămătăr, Parohia Catolică „Sfântul Mihail” Valea Mare

