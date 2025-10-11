Dulhac a devenit supercampion !

Conform așteptărilor, meciul lui Dragoș Dulhac contra germano-polonezului Rafal Kwiatkowski pentru centurile WBF-LBF-AMB a fost cel mai greu dintre cele disputate de campionul român în Master Boxing. Greu, dar victorios!

Dulhac s-a impus prin KO, în repriza a șasea, ultima, el aflându-se atunci sub spectrul pierderii partidei la puncte. Iar asta chiar dacă îi administrase lui Kwiatkowski două knock-down-uri în repriza secundă și încă unul în repriza a cincea!

Dar râul, ramul, publicul și arbitrii din sala de la Vilseck țineau cu reprepentantul gazdelor. Și, în ciuda acelor momente de dominare autoritară, Dulhac a constatat că arbitrii contorizaseră mai multe puncte în contul germanului, înainte de începutul ultimei runde.

Adunându-și ultimele puteri, după cinci reprize epuizante, în fața unui adversar aflat într-o formă fizică remarcabilă, românul a atacat furibund, iar Kwiatkowski a fost doborât până la urmă de avalanșa de pumni.

Kwiatkowski și publicul german au fost fair-play, după acel deznodământ, recunoscând superioritatea lui Dulhac, deși le-a stricat serbarea pe care o pregătiseră.

Mica galerie românească a exultat, iar boxerul nostru și-a petrecut una dintre centuri după brâu și două în jurul umerilor. Probabil că nimeni din Master Boxing nu a reușit să acumuleze atâtea centuri ca Dragoș Dulhac!

Băcăuanul nostru a trecut și de acest mare hop. El le este recunoscător miilor de fani de acasă, care l-au susținut moral, și sponsorilor Noblesse Group, Venus Luxury Brands by Criss și Trinity Contractors, precum și antrenorilor care l-au pregătit pentru acest meci – Gabriel Șova, Valentin Bârgăoanu și Ciprian Tomiță.

Povestea de invincibilitatea a multiplului campion mondial în master boxing, Dragoș Dulhac, merge mai departe. Să fim curioși în continuare și să îi acordăm sprijinul moral pe care îl merită, pentru modul cum ne reprezintă. Felicitări, Dragoș Dulhac!

