De astăzi, „dependența” de produse de cofetărie, ciocolaterie și patiserie va putea fi întreținută în magazinul „Dulcinella”. Redeschis publicului băcăuan, după un timp în care s-au derulat ample lucrări de modernizare, edificiul, amplasat pe str. Ștefan cel Mare, nr. 4 sc. E-F, parter, reapare cu o altă abordare. Astfel, magazinul beneficiază de un spațiu mai generos, reconfigurat după tendințele moderne, cu o gamă mai largă de produse marca „Dulcinella’’ și, atenție!, o colecție extinsă de vinuri.

În 2019, „Dulcinella” – cea mai mare rețea de ateliere de cofetărie artizanală din Republica Moldova, trece Prutul și deschide primele 5 magazine: în Bacău, Piatra Neamț și Târgu Neamț. În decembrie 2020, alături de cunoscutul interpret din Basarabia, Ion Paladi, „Dulcinella” bucură comunitatea din România cu încă 5 magazine noi. La Iași, Pașcani, Botoșani și Suceava. Pe 11 martie 2021, „Dulcinella” a inaugurat un nou magazin în orașul Bârlad, iar pe 18 martie la Huși. Următoarele magazine vor fi deschise la Fălticeni, Moinești, Vaslui, Rădăuți și Dorohoi.

„Atunci când faci o alegere este important să fii atent la respirația sufletului, pentru ca, mai târziu, să poți face lucrurile din suflet. Ce înseamnă pentru mine Dulcinella? Plăcere, gust, armonie, ospitalitate și, totuși, mai întâi de toate, UNITATE. Am vorbit de mai multe ori despre cât de important este pentru mine acest proiect, iar implicarea mea în calitate de ambasador ține și de dorința de a fi cât mai aproape de oamenii de pe ambele maluri ale Prutului și de a-i motiva la cunoaștere reciprocă. «Podul de Dulciuri» semnifică, în primul rând, un NOU ÎNCEPUT, într-o lume în care gusturile și aromele sunt cele care ne fac să ne simțim mai aproape. Vorbeam mai sus despre «respirația sufletului». E acel moment în care simți că e mai important să dai decât să iei, când recunoști că se întâmplă ceva mistic și, totodată, istoric, pentru propia ta viață. Da, asta am simțit atunci când am făcut cunoștință cu minunatul public din România. De atunci, întâlnirile cu acesta au devenit speciale. Și pentru că port cu mândrie numele de «Cetățean de onoare» al comunelor George Enescu, Corlățeni și Vorona din România, mă simt și mândru și onorat. Dorința mea este una: ca oricine își va dori să simtă mirosul «Dulcinella» să poată spune «mă simt ca acasă», așa cum mă simt și eu, fie la Chișinău, fie la Iași sau la București”, este mesajul transmis de Ion Paladi, ambasadorul brandului „Dulcinella”.