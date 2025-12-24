DSP Bacău: Peste 2.000 de cazuri de infecții respiratorii și 224 de cazuri noi de gripă, într-o singură săptămână

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău a transmis situația afecțiunilor respiratorii și a cazurilor de gripă înregistrate la nivelul județului, pentru perioada 15–22 decembrie 2025.

Potrivit datelor centralizate, în intervalul menționat au fost raportate 2.023 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS). Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în rândul copiilor cu vârste între 5 și 14 ani (584 cazuri) și al persoanelor cu vârste între 15 și 49 de ani (458 cazuri). Dintre totalul pacienților cu IACRS, 58 au necesitat internare.

De asemenea, au fost raportate 262 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, dintre care 64 au necesitat internare. În perioada analizată nu s-au înregistrat decese asociate acestor afecțiuni.

În ceea ce privește gripa, DSP Bacău informează că, în săptămâna 15–22 decembrie 2025, au fost înregistrate 224 de cazuri noi. Astfel, numărul total al cazurilor de gripă tip A și B raportate în județ a ajuns la 308. Cele mai afectate grupe de vârstă sunt:

5–14 ani: 136 cazuri

2–4 ani: 58 cazuri

15–49 ani: 55 cazuri

0–1 an: 24 cazuri

peste 65 de ani: 21 cazuri

50–64 ani: 14 cazuri

Reprezentanții DSP Bacău recomandă populației respectarea măsurilor de prevenție, prezentarea la medic la apariția simptomelor respiratorii și vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele din categoriile de risc.