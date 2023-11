Dragoș Dulhac, din nou campion mondial!

Fost multiplu campion național de tineret, la amatori, și printre primii campioni naționali profesioniști, Dragoș Dulhac a cucerit din nou titlul mondial WFC, într-o gală desfășurată la Milano. Până în finală, el a trecut de reprezentanții Egiptului și Franței, iar ultimul act l-a încheiat cu KO spectaculos, contra reprezentantului Bulgariei.

La competiția de la Milano au participat peste 500 de sportivi din 26 de țări!

Campionul WFC dorește să mulțumească celor care l-au ajutat, insistând însă asupra Iola Center și doamnei Ioana Berza, datorită cărora a putut face permanent recuperări și a putut fi mereu apt de efort și de competiție.

De asemenea Dragoș Dulhac îi este recunoscător lui Relu Auraș, cel care l-a antrenat pentru această competiție. Și care i-a fost antrenor și în prima tinerețe, acum 25-30 de ani.

Referitor la Dragoș Dulhac, antrenorul Relu Auraș ne-a declarat:

„Este un om admirabil, ca sportiv, antrenor, impresar și manager, dar și în afara sălii –iubit și apreciat de toată lumea. Performanțele sale nu mă surprind, deoarece nu reprezintă un efort pe ultima sută de metri, ci un stil de viață riguros și o progresie meticuloasă, zilnică.

Dragoș Dulhac s-a pregătit împreună cu sportivii mei. Mai bine zis, a fost în fruntea lor, i-a tras pe toți după el, la fiecare antrenament, în ciuda unor decenii în plus pe care le are față de ei. Este de o punctualitate exemplară, vine primul la antrenamente și pleacă ultimul. Mi-aș dori să mai am cândva un astfel de sportiv ideal.

L-au ajutat foarte mult antrenamentele în comun cu sportivii mai tineri, dar îndeosebi cele cu elevul meu Daniel Hermeziu. Reciproca este la fel de valabilă, deoarece Hermeziu a progresat foarte mult și datorită lui Dragoș Dulhac, un luptător rutinat, complet, curajos, dar în același timp lucid în fiecare moment al luptei din ring. Îl felicit și sunt sigur că acesta nu este ultimul său mare succes”.