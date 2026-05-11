Dragoș Benea: Europa trebuie să transforme coeziunea într-un motor al competitivității

Europarlamentarul Dragoș Benea a declarat, în cadrul unei dezbateri organizate la Bruxelles de Biroul de Reprezentare al ADR Nord-Est, că Uniunea Europeană traversează o schimbare majoră de paradigmă, în care accentul se mută tot mai mult de pe coeziune pe competitivitate, în special în domenii precum economia, tehnologiile de vârf și industriile strategice.

Evenimentul a fost dedicat inovării în România, cu Regiunea Nord-Est drept studiu de caz, și a marcat totodată 20 de ani de prezență a companiei Amazon în România, precum și contribuția Amazon Development Center Iași la dezvoltarea ecosistemului tehnologic regional.

Dragoș Benea, președinte al Comisiei REGI din Parlamentul European, a afirmat că rolul regiunilor europene este de a transforma politica de coeziune într-un instrument care să susțină competitivitatea.

„O Europă competitivă este o Europă cu regiuni puternice, care evoluează, nu o Europă cu regiuni care doar recuperează decalaje”, a declarat europarlamentarul.

Acesta a evidențiat rolul Iașului și al Regiunii Nord-Est în dezvoltarea inovării, apreciind că rezultatele apar acolo unde există colaborare între administrație, mediul academic și sectorul privat.

Potrivit lui Benea, parteneriatele internaționale dezvoltate de mediul universitar ieșean, inclusiv colaborarea cu Amazon, au contribuit la crearea unor ecosisteme reale de inovare. În acest context, europarlamentarul a amintit că, în octombrie 2026, la Iași ar urma să devină operațional primul computer cuantic din Europa Centrală și de Est.

Dragoș Benea a atras atenția și asupra dificultăților României în domeniul inovării și antreprenoriatului, subliniind că provocarea nu este doar formarea specialiștilor, ci și păstrarea acestora în țară prin oferirea unor perspective legate de comunitate și calitatea vieții.

Totodată, europarlamentarul a avertizat asupra competiției tot mai intense dintre statele membre pentru fondurile europene destinate competitivității, apreciind că există riscul reapariției unor decalaje majore între state și al consolidării unei „Europe cu mai multe viteze”.