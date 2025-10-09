Dragoș Benea: „Este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică și să facem din asta o misiune a Uniunii Europene”

Europarlamentarul social-democrat Dragoș Benea a criticat dur, într-o declarație publică, tendința unor instituții europene de a transforma temele legate de identitatea de gen într-o prioritate a Uniunii Europene, în detrimentul problemelor economice și sociale cu care se confruntă continentul.

„Este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică şi să facem din asta o misiune a Uniunii Europene”, a afirmat Benea, subliniind că el și colegii săi din delegația PSD din Parlamentul European „nu se împacă” cu ideea ca un copil să își poată alege genul indiferent de vârstă, în numele „egalității LGBTQ+”.

Social-democratul a precizat că, deși toleranța și incluziunea sunt „valori cardinale” ale proiectului european, ele nu pot justifica ignorarea „datului biologic și a condiției umane”. „Putem imagina o dezbatere dincolo de masculin și feminin, dar nu putem face din asta o misiune a Comisiei sau a Uniunii Europene”, a adăugat europarlamentarul.

În opinia sa, instituțiile europene ar trebui să se concentreze pe problemele reale care afectează viața cetățenilor: economia, demografia, energia, competitivitatea, apărarea și ordinea publică. „Sute de milioane de cetățeni europeni așteaptă răspunsuri pertinente și măsuri concrete din partea Bruxelles-ului, nu dezbateri despre dilemele de gen”, a mai spus Benea.

În încheiere, acesta a adăugat: „Nu-mi pot imagina care e capacitatea juridică a unui copil sau conştiința sa de sine, în măsură să-i permită să facă judecăți cu privire la propria identitate de gen.”