“Am dus o campanie sub semnul responsabilității: atât față de băcăuani, cât și față de proiectele noastre. Pe 2 ianuarie scriam că 2020 va fi un an hotărâtor pentru organizația politică pe care o conduc și că obiectivele acesteia nu pot fi atinse decât prin loialitate, implicare și inteligență”, spune europarlamentarul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău.

“Ziua și votul de duminică au confirmat spiritul postării mele din ianuarie.

Am avut în 2019 un an al turbulențelor politice la capătul căruia am renunțat la colegii care au contraperformat administrativ, devenind un veritabil balast pentru noi. A părut șocant pentru unii, dar rezultatele votului din 27 septembrie dovedesc că, atunci când am decis să ne despărțim de primarii de la Bacău și Tg. Ocna, am luat decizia corectă.

Înainte de orice, politica înseamnă responsabilitate și asumarea deciziilor, oricât de ciudat ar suna. Nu mai puteam continua alături de oameni fără rezultate, ale căror mandate eșuate tindeau să compromită munca unei întregi organizații județene.

În Bacău noi am construit, iar Valentin Ivancea – noul președinte al Consiliului Județean – este expresia politică a proiectelor noastre. Fie că vorbim despre centură sau aeroport, fie că ne referim la podurile de la Onești sau Pîrjol (sau din alte colțuri ale județului) ori la sutele de km de drumuri județene modernizate, investițiile derulate în ultimii ani au avut în Valentin Ivancea un motor care a lucrat la turație maximă.

Am intrat în cursa electorală singuri împotriva tuturor, împotriva unei alianțe de dreapta și cu o stângă mai dezbinată ca oricând, din autosuficiența unora și din rațiuni mult prea mici ca să le mai aduc în discuție acum. Deși sorții se arătau potrivnici, munca și dârzenia echipei noastre au fost, în final, premiate cu un vot politic net și indiscutabil.

La orizont se profilează vremuri tot mai tulburi, dar eu am încredere că #echipa PSD Bacău este pregătită să înfrunte vicisitudinile și să se ridice, fără îndoială, la înălțimea provocărilor ce o așteaptă.

Mulțumesc tuturor pentru implicare și determinarea cu care ați crezut, până la capăt, în victoria noastră. Ea vă aparține!”

Dragoș Benea