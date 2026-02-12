Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu devastator produs în Letea Veche

Două persoane au decedat în urma unui incendiu violent izbucnit în cursul nopții de miercuri spre joi la o gospodărie situată pe strada Alexandru Ioan Cuza din comuna Letea Veche, județul Bacău.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Bacău, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 02:26. La fața locului au intervenit de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent, cu flăcări puternice și degajări mari de fum, afectând locuința și anexele gospodărești. Concomitent cu operațiunile de stingere, au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea eventualelor victime.

Din nefericire, pompierii au descoperit în interiorul unei anexe gospodărești două persoane decedate: un bărbat în vârstă de 86 de ani și o femeie în vârstă de 83 de ani.

Flăcările au distrus casa de locuit și trei anexe, suprafața totală afectată fiind estimată la aproximativ 200 de metri pătrați.

În urma cercetărilor preliminare, specialiștii au stabilit că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de jarul sau scânteile căzute din sistemele de încălzire.

Apel către cetățeni

În contextul temperaturilor scăzute, reprezentanții ISU reamintesc populației importanța verificării riguroase a sistemelor de încălzire. Autoritățile recomandă să nu fie lăsate sobele nesupravegheate, să fie evitată supraîncălzirea acestora și să fie menținută o distanță sigură între materialele combustibile și sursele de foc, pentru prevenirea unor tragedii similare.