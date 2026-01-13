Două persoane rănite într-un incendiu provocat de gazul de la o butelie

Structurile operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău au intervenit pentru gestionarea a două situații de urgență produse pe raza județului Bacău, în cursul serii de 12 ianuarie a.c. și în data de 13 ianuarie a.c.

Incendiu provocat de o acumulare de gaz – comuna Poduri, sat Valea Șoșii

La data de 12.01.2026, în jurul orei 22:40, pompierii militari au fost solicitați să intervină în comuna Poduri, sat Valea Șoșii, pentru gestionarea unui incendiu provocat de o butelie, existând informații că două persoane ar fi suferit arsuri.

La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău (SAJ).

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era lichidat, acesta fiind generat, cel mai probabil, de o acumulare de gaz provenită de la o butelie defectă. Din păcate, în urma evenimentului au rezultat două victime, ambele în vârstă de 29 de ani, care au suferit arsuri:

o persoană de sex masculin, cu arsuri la nivelul capului, feței, pieptului și membrelor superioare, a fost preluată de echipajul SMURD;

o persoană de sex feminin, cu arsuri la nivelul feței și mâinilor, a fost preluată de ambulanța SAJ.

Ambele victime au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Incendiu container modular – municipiul Bacău, strada Letea

În data de 13.01.2026, în jurul orei 00:05, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un container modular, situat în municipiul Bacău, pe strada Letea.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. Datorită intervenției prompte a forțelor de intervenție, incendiul a fost rapid lichidat.

În urma incendiului au ars bunuri aflate în interiorul containerului modular. Din primele cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Pentru prevenirea producerii unor astfel de evenimente, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău reamintește cetățenilor importanța respectării măsurilor de siguranță privind utilizarea instalațiilor electrice și a buteliilor de gaz: verificarea periodică a acestora, folosirea exclusivă a echipamentelor omologate, evitarea improvizațiilor și aerisirea corespunzătoare a încăperilor.