Două întrebări de vacanță

,,L-ați luat pe Dumnezeu de prost?” Original în predici și îmbrânceli, preotul Calistrat de la mânăstirea Vlădiceni-Iași susține că zeciuiala biblică înseamnă (și) că 10% din câștigul la nuntă trebuie dat Bisericii. Supărat pe faptul că tinerii/ tomnaticii/ iernaticii însurăței încă nu pricep asta, preotul tună și fulgeră: ,,L-ați luat pe Dumnezeu de prost? El e ultimul fraier la care ați venit să vă dea harul…?” Este una dintre cele mai interesante interogații ale acestei veri. Bate rău Soarele în cap.

Am recitit trimiterile biblice către zeciuială. Despre obligațiile fericiților/ fericitelor (?) miri/ mirese pe această relație nu am găsit nimic. În schimb, deși nu neg faptul că pe lângă mine preotul Calistrat este expert în biblistică, e posibil ca acesta să fi sărit cu bună știință peste cel puțin două pasaje importante. Primul: ,,Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu” (2 Corinteni, 9:7). Al doilea: ,,Vai de voi, cărturari şi farisei fățarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioșia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute” (Matei, 23: 23)… Am spus cândva că adevărata credință și creștinismul, în general, au cei mai mari dușmani chiar în interiorul lor, că ateii sunt, ca adversari, niște pigmei pe lângă unii precum părintele Calistrat. Sensibil, empatic, slujitorul Domnului la altarul din Vlădiceni mă susține.

Îi simțiți și astăzi printre noi?… Este întrebarea lui Petru Creția (,,Prostia”; în ,,Eseuri morale”, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2000). Iată interogația dezvoltată: ,,Îi mai țineți minte pe activiștii obtuzi, trufași și brutali care umpleau ierarhia chinuitei noastre vremi de până mai ieri? Și nu-i simțiți cum mișună încă printre noi, travestiți, multiplicându-se zgomotos ca legiuitori și autoritar ca guvernanți, trezind ecouri de prostie de-a lungul și de-a latul țării, răscolindu-i întunericul și ura pe care o emană întunericul?”… Aș! Cum să nu-i simțim!…