La data de 11 ianuarie a.c.,în jurul orei 09.30, pe DN2, în interiorul localităţii Nicolae Bălcescu, poliţiştii au depistat un bărbat de 27 ani, din comuna Orbeni, în timp ce conducea un autoturism, fără a deţine permis de conducere. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără a deţine permis de conducere. La data de 11 ianuarie a.c., în jurul orei 17.00, poliţiştii din Oneşti au depistat, în trafic, un bărbat de 69 ani din oraşul Târgu Ocna, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mărăşeşti, din localitate. În urma verificărilor a rezultat faptul că acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără a deţine permis de conducere. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.