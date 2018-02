Ivona Lucan: Povestiți-ne puțin despre sosirea dvs. în acest Teatru. Ștefan Ionescu: Am ajuns în Bacău pe 16 august 1999, ora 05.30, cu o valiză de haine și multe genți de speranțe. La ora 10.00 aveam prima repetiție! Nu știam la ce spectacol, dar speram la un personaj care să mă recomande pentru un debut strălucitor. Am fost Fierarul din spectacolul „Un lup, o capră și trei iezi.” Dacă ar fi să dați timpul înapoi ați schimba ceva? Normal! După 17 ani de Teatrul „Bacovia” văd toate personajele de la început altfel, dar timpul nu se mai întoarce. Ce vă (mai) doriți din partea Teatrului Municipal „Bacovia”? Aș dori ca Teatrul să aibă cât mai mulți actori pentru a avea posibilitatea de a se juca orice spectacol și să nu mai fim obligați să refuzăm spectacole, din cauza lipsei de tipologii. Spectacolul cel mai de suflet este? Toate! În fiecare investim suflet și mai cred că diferența o face reacția publicului. Care a fost sau este cel mai îndrăgit/nesuferit rol din cariera dvs. actoricească? Cel mai îndrăgit personaj a fost Mitch din piesa „Un tramvai numit dorință” de Tennessee Williams, iar roluri nesuferite nu am avut… încă. Nici nu cred că o să fie, pentru că fiecare personaj are povestea lui, sufletul lui, iar dacă reușesti să le descifrezi descoperi o lume de care habar n-aveai. Teatrul Municipal „Bacovia” împlinește vârsta de 70 de ani, o cifră rotundă, plină. Un gând, care vă trece prin cap când auziți acest lucru poate fi? La cât mai multe premiere! Ivona Lucan,

Secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia” 13 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.