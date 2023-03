,,Dolce far niente”, atmosfera care învăluie stațiunea  Slănic Moldova în timpul verii  

Continuăm prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slănicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din România care a oglindit viața unei stațiuni balneare.

În fapt, un jurnal al stațiunii Slănic-Moldova care acoperă o perioadă istorică mai puțin cunoscută publicului larg, cea din perioada ,,La Belle Époque”; un model peste timp de promovare a turismului balnear al „Perlei Moldovei”, așa cum a fost denumită stațiunea pentru prima dată, chiar de către acest ziar.

Mențiune: Adaptarea, adnotările și completările la toate numerele din colecția acestui unic și inedit ziar sunt menite să întregească și să lămurească multe informații și aspecte din viața cotidiană, ca și a a personalităților vremii, care nu au fost în totalitate prezentate în paginile ziarului, tocmai pentru faptul că acestea erau cunoscute de lumea de atunci, în speță de cei din zona Moldovei, de unde veneau și cei mai mulți dintre vizitatorii stațiunii.

În acest episod: ,,Curierul Slănicului Moldovei”, Nr. 3, Anul VI, Duminică, 17 iulie 1908.

Din sumarul acestui număr: cei trei corifei din administrația Slănicului; atmosfera de ,,dolce far niente” a Slănicului, sau senzația dulce când nu faci nimic; anchetă printre vizitatorii stațiunii; sunt publicate câteva notițe medicale ale prof. dr. Ludovic Russ; un groaznic incendiu mistuie stabilimentul de inhalații, atelierul foto și farmacia stațiunii; cronica teatrală prezintă portretele actrițelor Veronica Cuzinschi și Mizzi Ionescu; o anchetă a unei tâlhării ,,îndrăznețe” dezvăluie existența unui depozit de lucruri furate situate în inima muntelui Pufu.

Și în acest număr al ziarului sunt elogiați cei trei epitropi care s-au ocupat în ultimii ani de administrarea treburilor așezământului balnear de la Slănic: C. B. Pennescu, Dimitrie Botez și dr. Emil Pușcariu. Deși i-am prezentat în episoadele trecute, merită reamintiți, de data aceasta așa cum au fost portretizați de către redacția ziarului: ,,Primul efor al Casei `Sf. Spiridon` și acela care a desfășurat o activitate neîntreruptă pentru progresul stațiunii noastre este negreșit dl C. B. Pennescu. Născut în ianuarie 1854 și-a făcut studiile la Berlin, unde a luat doctoratul în Drept. Membru marcant al PNL a ocupat diverse funcții înalte, fiind prefect al Poliției din Iași în anii 1895 – 1898. În martie 1901 a fost ales în Cameră ca reprezentant al Iașului, fiind ales în același timp primar în fruntea comunei Iași , când a și rezolvat problema alimentării cu apă a localității.

Ca președinte al Comitetului Teatral din Iași, dl Pennescu a dovedit mult bun simț și gust artistic, căci stagiunile teatrale din timpul președinției sale au fost pe drept cuvânt, stagiuni de adevărată artă dramatică. Actualmente este reprezentantul Colegiului I din Iași și prim epitrop al Casei `Sf. Spiridon`, ocazie care îi mărește și mai mult simpatia și popularitatea de care se bucură. Căci cu riscul de a jena chair modestia dlui Pennescu, trebuie să recunoaștem că domnia-sa este astăzi o figură simpatică și populară nu numai a Iașului, ci și a țării întregi”. Urmează apoi, Dimitrie Botez, cu o interesantă remarcă a ziarului: ,,Regretăm mult că n-am putut procura fotografia dlui Dimitrie Botez, al doilea efor, care dintr-un gest de modestie nu s-a fotografiat niciodată… Cu toate acestea, `Curierul Slănicului` – fără clișeul respectiv (aici cu sensul de imagine fotografică, n. a.), e în măsură a-i face singur… portretul, și aceasta datorită muncii sale abile ce a arătat-o dl Botez în cei doi ani de eforat. Fruntaș al Baroului din Iași, unde se bucură de o numeroasă și distinsă clientelă, căreia i-a dovedit în tot timpul carierei sale avocățești multă competență, justețe și onestitate desăvârșită, iar ca fost ajutor de primar al orașului Iași a contribuit cu tot sufletul la realizarea tuturor chestiunilor la ordinea zilei, calitate care l-a făcut să vină în contact cu toată populația și să-și câștige simpatia tuturor. Ca epitrop, domnia-sa a adus în toate ocaziile reale servicii, consacrându-și toată puterea de muncă și inteligența pentru bunul mers și progresul acestei instituții”. În fine, cel de-a treilea, dr. Emil Pușcariu este și cel mai tânăr dintre eforii Epitropiei, o figură simpatică care atrage prin amabilitatea-i caracteristică și prin firea-i nobilă:

,,Născut la 1859, și-a făcut studiile medicale la Viena și Budapesta, unde a luat doctoratul în medicină. A funcționat ca asistent-șef al Serviciului antirabic din Institutul de Bacteriologie din București, între 1887 – 1890, când a fost numit profesor de histologie la Universitatea din Iași, catedră pe care o ocupă și astăzi. Actualmente dirijează Institutul Antirabic de la Iași, împreună cu dr. I. Lebell, director al Institutului de Vaccinologie al Statului din București, de la 1899. Fost secretar al Ministerului de Culte și Instrucție Publică între 1899 – 1900. Fruntaș al PNL din Iași, dl. dr. Pușcariu este al treilea efor al Casei `Sf. Spiridon`, unde depune o activitate exemplară. Multe dintre îmbunătățirile aduse acestei instituții și multe dintre cele realizate la Slănic se datorează în mare parte dlui dr. Emil Pușcariu, care a contribuit la săvârșirea lor, cu toată dragostea”. Ce oameni, ce pregătire, câtă demnitate și abnegație în manifestările și activitățile lor! Iar astăzi…

Înainte de a intra în atmosfera de ,,dolce far niente” a Slănicului, să îl lăsăm pe cunoscutul și simpaticul scriitor Radu Paraschivescu să ne explice semnificația acestei formulări: ,,Una dintre expresiile folosite destul de des este `dolce far niente`, care se poate traduce prin „dulce trândăvie”. Dat fiind că `far niente` înseamnă `a nu face nimic` sau `a sta de pomană`, `dolce far niente` vorbeşte despre atitudinea contemplativă, chiar lenevoasă, a celui pe care nu-l apasă nicio grijă şi nicio grabă. Dacă ar fi să găsim echivalente sau măcar termeni apropiaţi de `dolce far niente` în limba română, pesemne că unul dintre ei ar fi cel de `pierde-vară`, cu sensul de `om care-şi iroseşte timpul fără folos, stă degeaba şi nu e bun de nimic`. Există, fireşte, unele diferenţe de nuanţă între cele două formulări. `Dolce far niente` poate să fie o săgeată ironică la adresa oamenilor comozi, dar poate la fel de bine, în funcţie de context, să trimită cu gândul şi la ceva plăcut. În această ultimă situaţie, cel care se complace într-o asemenea stare provoacă uneori chiar şi admiraţia celor care vorbesc despre el. De ce? Fiindcă el reuşeşte să se desprindă de vânzoleala zilnică, de tumultul cotidian şi să se dedice fără rezerve visatului cu ochii deschişi sau meditaţiei. `Dolce far niente` (există şi un film cu acest titlu, regizat de Nae Caranfil) sugerează linişte interioară, pace, împăcare cu lumea, seninătate şi o tihnă neperturbată de nimic” (Sursa: Radu Paraschivescu, articolul ,,Pastila de limbă. Italienismele din limba română”, preluat de pe https://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/cultura/pastila-de-limba-italienismele-din-limba-romana-764649).

Așadar, ziarul publică, în premieră, niște însemnări mai speciale din carnetul unui trubadur vrăjit de atmosfera caldă și calmă a Slănicului, care au fost notate într-un moment de plăcută și binefăcătoare contemplare (,,dolce far niente”), în timpul căldurilor de vară – ,,când ai prilejul de a te repauza în mijlocul naturii aflată în plină sărbătoare, de a petrece câteva clipe în intimitatea și armonia gândurilor”. Și ce poate fi mai indicat decât ,,pitoreasca panoramă a Slănicului, unde ,,sufletul omenesc se avântă parcă, imaginația învie mai puternică și Visarea – această zână ispititoare ne apare în toate formele-i variate”. Iar semnatarul rândurilor își continuă pledoaria printr-o succesiune de flash-uri imaginative: ,,E în acest `dolce far niente` poezia întreagă a trubadurului, a pribeagului care își află simbolul în leagănul ce atârnă printre copacii verzi și înfloriți și în care ne răsfățăm în voie, cu liniștea în suflet, cu dorul în ochi, privind printre frunzișul verde spre neantul albastru… Nourași albi, ușori, plutesc alene, ca și valurile înviorătoare de aer care ne iau visurile și speranțele… Dolce far niente! Impresia de azi nimicește lesne pe cea de ieri… O zi înghite pe alta… Trăim cu toții așa de mult, dar atât de repede!… Dolce far niente… e și un mare cultivator al spiritului… Din vremuri îndepărtate el ne invocă, cu încetul, clipele cele mai însmenate din viață… Amintiri de demult înfloresc deodată și își dezvăluie fermecător caliciul parfumat. Clipele de odinioară revin din nou, într-o perindare fermecătoare, cu încetul ne regăsim așa cum am fost cândva… De aceea poate că e adevărat că inacțiunea `hoinăria` e începutul tuturor greutăților, după cum poate fi finalul tuturor înțelepciunilor, căci `dolce far niente` sunt clipele sfințite pentru repauzarea sufletului omenesc…

Căci tocmai atunci când `nu facem nimic` se contestă eul nostru și un `dolce far niente` e spovedania noastră intimă; tocmai când `nu facem nimic` vedem cât facem… `tocmai când nu facem nimic` amuțesc toate aparițiile, toate năzuințele, și primul căscat e o acuzație îndreptată contra noastră. (…) E curios că nu s-a scris până astăzi un studiu special asupra vagabondajului – acel `vagabondaj` de care e acuzat orice… trubadur și boem! Studiul acesta ar trebuie să înceapă de la Diogene, care din butoiul său legendar a râs de viață și de lume, observând cu atâta profunzime `activitatea omenească` și să ajungă până-n zilele noastre, cu toate aventurile unor vagabonzi ca… Paul Verlaine, Oscar Wilde și Maxim Gorki. Cel puțin acum, în timpul vilegiaturii ar trebui să răsune strigătul epicurian: `deprindeți-vă a hoinări!`, căci și vagabondajul – când e rodnic și folositor – e o artă care trebuie cunoscută. Cineva poate hoinări – sau mai vulgar: `umbla teleleu` și în mijlocul orașelor mari și zgomotoase, dar aceasta nu mai are farmecul unui `dolce far niente` pentru că nu mai e dulcea ațipire cântată de Homer, ci un somn neliniștit și tulburat de vedenii urâte care se îmbolnăvește în brațele sale… Dar în mijlocul naturii, sub bolțile răcoroase ale codrilor, la țărmurile apelor, în ascunzișurile vilelor, printre stâncile și cascadele Slănicului, aici sunt locurile favorite de contemplări și repaosuri… Și de aceea vă sfătuiesc pe toți aceia care pribegiți în sezonul acesta de `dolce far niente`: nu preferați locurile străine și necunoscute unde se pot ivi multe neplăceri neașteptate, ci veniți cu toții în acest mic paradis al țării noastre, ca să petreceți și să gustați în tihnă deplină, adevăratele momente de `Dolce far niente!`”

Într-o anchetă făcută printre vizitatorii stațiunii, aceștia au fost rugați să răspundă la următoarea întrebare: ,,Ce fel de stațiune este Slănicul Moldovei?” Multe dintre răspunsurile date îmbogățesc în mare măsură cartea de vizită a stațiunii, iar unul dintre ele sună așa: ,,Localitatea aceasta din sânul munților Moldovei, care, incontestabil, după progresele realizate în fiecare an – grație excelentei administrații, – rivalizează cu principalele stațiuni balneare și climaterice din străinătate. Fac această afirmație nu din pură fantezie, ci ca unul care, conformându-mă prescripțiilor medicale și apoi neputând rezista tentației de a voiaja prin străinătate, am vizitat în două sezoane consecutive stațiunile Vittel (Franța) și Karlsbad (în germană ,,Băile lui Carol”, azi stațiunea Karlovy Vary, n. a.). Slănicul Moldovei se poate compara negreșit cu aceasta din urmă stațiune europeană, având în vedere efectele ce le produc izvoarele sale minerale. Eu unul datorez sănătatea mea numai izvoarelor din Slănic și recunoștința mea medicilor care mi-au recomandat această cură”.

În articolul ,,Prof. dr. Ludovic Russ și Slănicul” sunt reproduse câteva aprecieri ale reputatului medic referitoare la izvoarele nr. 1 și nr. 3, publicate de către acesta în lucrarea ,,Câteva notițe despre stațiunea balneară Slănic-Moldova”. Sunt cuprinse aici indicații prețioase cu privire la cura cu apele celor două izvoare minerale, la compoziția și beneficiile acestora pentru sănătatea oamenilor.

În acest număr este publicat și un amplu reportaj ce descrie groaznicul incendiu care a mistuit importante clădiri din stațiune și a produs numeroase pagube materiale, din fericire nu și umane, cu excepția unor răniri ușoare. Nu doar stabilimentul de inhalații, ci și atelierul foto și farmacia stațiunii au ars în întregime. Astfel, Epitropia Iași a fost păgubită cu vreo 90. 000 de lei, reprezentând valoarea stabilimentului de inhalații, a mașinăriilor și instalațiilor pentru aer comprimat. Dl Werner, farmacistul și proprietarul farmaciei din Slănic a suferit o pagubă de cel puțin 15. 000 lei, iar fotograful Packer, o pagubă de 5. 600 lei. Conform anchetei efectuate, cauza producerii incendiului a fost flacăra deschisă de la o lampă de spirt răsturnată de o pacientă aflată la tratament. Întregul eveniment va fi publicat ulterior acestui episod în cotidianul Deșteptarea, la împlinirea a 115 ani de la cel mai mare incendiu care a avut loc în stațiune, până la Primul Război Mondial.

În cronica teatrală din acest număr sunt portretizate doamnele Veronica Cuzinschi și Mizzi Ionescu, actrițe ale Teatrului Național din Iași, care și-au început reprezentațiile acestei noi stagiuni, la 2 iuluie 1908: ,,Artistă în toată accepțiunea cuvântului, dna Veronica Cuzinschi are la activul său numeroase creații artistice, într-un repertoriu variat de dramă și comedie, clasică și modernă. În bogata și variata serie de spectacole ce vor urma în localitate, vizitatorii Slănicului o vor putea aplauda pe valoroasa artistă, pe care noi o recomandăm cu toată dragostea”. Iat-o și pe cea de-a doua actriță: ,,Doamna Mizzi Ionescu este o tânără și talentată artistă a Teatrului Național din Iași. Deși de curând intrată în templul artei, dna Ionescu a dovedit mult simț dramatic și multă iscusință în interpretarea rolurilor. Nespus de simpatică și-n același timp foarte elegantă, domnia-sa excelează în rolurile de `Salon`- deci în tot repertoriul modern, în care desigur, va fi aici tot atât de apreciată, cum a fost aplaudată și de publicul ieșean”.

Și tot în acest număr, într-un amplu reportaj este descrisă ,,O tâlhărie îndrăzneață la Slănic”, în care, doi proprietari de vile au reclamat furtul a nenumărate obiecte de valoare din proprietățile lor. Urmând firul celor întâmplate, dl Pihăl, un tânăr și priceput subcomisar de poliție de la Bacău, detașat acum la Slănic a dat de urma îndrăzneților autori ai acestei tâlhării, care au fost identificați ca fiind doi ungureni din Satu-Nou (cartier al Slănicului), respectiv Ștefan Seghete și Mihai Dobru, ,,ambii proverbiali prin cinismul și iscusința în ale hoțiilor”. Presați de poliție, cei doi au recunoscut că prin spargerea unor uși și întrebuințarea unor chei false au izbutit să pătrundă în vilele dlor Popovic și Pettigrew, de unde au sustras tot ce au găsit mai de preț și mai trebuincios pentru gospodăriile lor. Indivizii au mai afirmat că jaful l-au comis în luna septembrie 1907, adică la puțin timp după încheierea sezonului de anul trecut. Dar iscusitul șef de poliție nu s-a mulțumit doar cu atât și a continuat cercetările, care l-au dus la o descoperire senzațională. Astfel, acesta a dat de un întins și bogat depozit de mărfuri și obiecte furate, care se afla ascuns pe vârful muntelui Pufu, sub niște stânci. Mihai Dobru a recunoscut că el a transportat o bună parte dintre lucrurile jefuite crezând că nimeni nu va putea da de urma lor.

În cele din urmă, cei doi vinovați au fost arestați și transportați la Penitenciarul Bacău, iar obiectele furate și găsite au fost înapoiate păgubiților. ,,Sunt indicii că la săvârșirea acestei îndrăznețe tâlhării au participat și alți locuitori din Satu-Nou, astfel că ancheta tinde să facă lumină și în această direcție” se arată în finalul anchetei ziarului.

