Doi bărbați reținuți după ce ar fi agresat un client pe terasa unui local din Onești

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Onești au identificat și reținut doi bărbați, ambii de 31 de ani, din municipiu, suspectați de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei doi au fost introduși în arestul I.P.J. Bacău.

Incidentul s-a produs pe 10 septembrie 2025, când un bărbat de 41 de ani a sesizat poliția că, în timp ce se afla pe terasa unui local din Onești, a fost agresat fizic de două persoane necunoscute, care au provocat scandal și au tulburat ordinea publică.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii i-au identificat pe cei doi bărbați și, după administrarea probatoriului, i-au reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.