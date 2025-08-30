Doi bărbați depistați în timp ce pescuiau ilegal pe lacul de acumulare Galbeni

Zilele trecuite, în jurul orei 23:00, o patrulă de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a fost redirecționată, în urma unui apel, pe lacul de acumulare Galbeni, unde doi bărbați pescuiau cu plase monofilament interzise de lege. La scurt timp, jandarmii au surprins în flagrant doi bărbați aflați într-o barcă pneumatică, în timp ce scoteau din apă trei plase monofilament de 50 de metri lungime fiecare, care conțineau aproximativ 10 kilograme de pește de diferite specii și dimensiuni. Peștele capturat a fost ulterior redat mediului natural.

Jandarmii le-au întocmit celor doi bărbați actele de sesizare a organelor de urmărire penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „deținere de plase monofilament”, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 176/2024 privind pescuitul și protecția resursei acvatice vii.

Actele procedurale întocmite au fost înaintate organelor de urmărire penală, în vederea continuării cercetărilor și aplicării măsurilor legale.

Jandarmii băcăuani vor acționa și în perioada următoare pentru a proteja resursele acvatice și pentru a combate pescuitul ilegal, colaborând cu toate instituțiile abilitate pentru asigurarea unui mediu sănătos și durabil pentru toți cetățenii.