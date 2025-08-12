Doi absolvenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București s-au alăturat echipei jandarmilor băcăuani

Astăzi, doi tineri entuziaști și dedicați, sublocotenent Nicolae Petrișor Cosmin și sublocotenent Guloiu Paul Valentin, au început o nouă etapă în cariera lor, alăturându-se echipei Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Ștefan cel Mare ” Bacău.

Ambii provin din județul Argeș și sunt mândri că, începând de astăzi, vor contribui la siguranța și liniștea comunității băcăuane.

Sublocotenent Nicolae Petrișor Cosmin are o curiozitate naturală și o pasiune pentru a descoperi mereu lucruri noi. Îl atrage ideea învățării continue, indiferent dacă este vorba despre tehnologie, literatură, artă sau micile detalii din viața de zi cu zi.

Petrișor îmbină creativitatea cu logică, găsind soluții ingenioase la probleme și având darul de a le explica clar și altora. Este mereu în căutare de activități care să-i stimuleze curiozitatea și să-i aducă bucurie,fie că este vorba de conversații interesante, proiecte personale sau explorarea unor idei mai neobișnuite.

Sublocotenent Guloiu Paul Valentin și-a dorit să fie primul din familia sa care îmbracă uniforma militară, urmându-și astfel un vis și asumându-și o responsabilitate deosebită. Sportiv de performanță, Paul este o fire puternică, disciplinată și determinată.

Îi place să lucreze în echipă și să-și sprijine colegii, considerând că doar prin unitate și colaborare se pot atinge cele mai bune rezultate. Spiritul său de lider și perseverența îl fac un membru valoros al echipei jandarmilor băcăuani.

„Suntem convinși că sublocotenent Petrișor Cosmin și sublocotenent Guloiu Paul Valentin vor aduce un suflu proaspăt și multă energie în cadrul echipei noastre și le urăm succes în această nouă misiune, alături de colegii lor, în slujba comunității”, se arată într-un comunicat primit la redacție.