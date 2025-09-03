Doar câteva locuri rămase pentru clasa a IX-a gratuită și la frecvență redusă

Zeci de tineri băcăuani, care au împlinit 20 de ani, au ales să se înscrie gratuit la liceu. Ei au profitat de anunțul Colegiului ”N. V. Karpen” din Bacău, care oferă locuri pentru clasa a IX-a, la frecvență redusă, în anul școlar 2025-2026!

Foarte important: școlarizarea este gratuită!

Pentru înscriere, în prima fază, trebuie doar de foaia matricolă a claselor V – VIII și copii după certificatul de naștere și cartea de identitate.

Învățământul liceal cu frecvență redusă are durata de cinci ani și se desfășoară sub forma unor sesiuni de consultații – evaluare, cu durata de 12 săptămâni pe an, de luni până vineri, între orele 16 – 20. Elevii primesc suportul de curs cu modele de teste de evaluare și beneficiază de consultații din partea cadrelor didactice în timpul sesiunilor de studiu. Evaluarea va avea loc sub forma unor probe scrise, orale, proiecte sau referate, utilizând platformele electronice de evaluare.

Informații suplimentare despre cele câteva locuri rămase libere se pot obține la sediul Colegiului ”N. V. Karpen” din Bacău, str. Mioriței, nr. 76, la telefon 0234586720, sau pe e-mail: office@nvk.ro .