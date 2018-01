Divizia de magazine a Grupului Agricola este condusă din această săptămână de Răzvan Radu și o înlocuiește pe Irina Comănescu. Noul manager face parte din echipa de consultanți seniori ai companiei BDO Business Advisory (a cincea firmă de audit și consultanță din țară), are o experienta de 25 ani in prestarea de servicii profesionale. deține o certificare internațională în consultanță de management și are o experiență în management operațional dobândită atât ca manager pe diferite nivele în companii cum ar fi Danone sau L’Oreal, cât și în diferite proiecte desfășurate la companii din zona antreprenorială și corporativă. „Răzvan Radu – spune președintele Grupului Agricola, Grigore Horoi – lucrează cu noi de aproape un an, timp în care s-a familiarizat cu business-ul nostru și am toată încrederea că îl va remodela cu eficiență, în trendul evoluției pieței de retail”. Irina Comănescu, fostul administrator și director al companiei Agricola Magazine, rămâne în managementul companiei din Bacău, unde a preluat funcția de manager al departamentului Controlling. Agricola Magazine operează 29 de unități comerciale ale Grupului Agricola, cu afaceri de peste 28 de milioane de lei în 2016. Pentru această societate a grupului lucrau, tot în 2016, peste 160 de salariați. 1 SHARES Share Tweet

