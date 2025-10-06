Dinu Păncescu, omul care a trăit pentru câini, o pierdere grea pentru Bacău

În seara zilei de duminică, comunitatea din Bacău a fost zguduită de vestea morții lui Dinu Păncescu, șeful Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. Potrivit apropiaților, acesta s-ar fi simțit rău în ultimele zile, iar decesul a survenit în urma unui infarct.

Născut în 1972, Dinu Păncescu s-a format la Liceul „George Bacovia” și la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. În tinerețe, a fost om de radio, activând în anii ’90, perioadă în care s-a remarcat prin vocea sa caldă și stilul comunicativ. Ulterior, a lucrat ca translator și s-a implicat în numeroase acțiuni civice, devenind un activist pasionat pentru drepturile animalelor.

De la microfon la adăpost – un drum al vocației

În anul 2016, Dinu Păncescu a intrat în administrația locală, preluând coordonarea Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din cadrul Primăriei Bacău. A fost mai mult decât un funcționar – a fost un om cu o misiune. A condus serviciul cu energie, empatie și determinare, implicându-se direct în îmbunătățirea condițiilor din adăpost și în salvarea a sute de animale.

Sub conducerea sa, au fost promovate acțiuni de sterilizare, educație civică și adopție, precum și campanii publice prin care încerca să convingă cetățenii că problema câinilor străzii nu se rezolvă prin capturare și eliminare, ci prin responsabilitate și prevenire.

O voce împotriva eutanasiei

Cunoscut pentru pozițiile sale ferme, Dinu Păncescu s-a opus constant eutanasierii câinilor și oricărei tentative de a transforma gestionarea animalelor fără stăpân într-o afacere. Nu de puține ori, a intrat în conflict cu diverse interese politice sau economice, apărând ideea că viața fiecărui animal are valoare.

A avertizat adesea că fără o strategie națională coerentă și fără implicarea reală a comunităților locale, problema câinilor fără stăpân nu va putea fi rezolvată pe termen lung. A cerut transparență, cooperare între instituții și un dialog real între autorități și iubitorii de animale.

Un om al faptelor, nu doar al vorbelor

Deși a trecut prin perioade dificile, Dinu Păncescu nu și-a pierdut niciodată entuziasmul. În 2021, a suferit un accident grav în timpul unei intervenții la adăpost, fracturându-și piciorul, dar și-a reluat activitatea după recuperare. A continuat să se implice zilnic în activitatea adăpostului, chiar și atunci când resursele erau limitate și condițiile de lucru dificile.

El însuși era stăpânul a mai multor câini, dintre care unii adoptați din adăpostul municipal. Cei care l-au cunoscut spun că îi iubea „cu sufletul” și că îi considera parte din familie. Promova constant cazuri de adopție, încurajând oamenii să adopte, nu să cumpere animale.

O pierdere pentru comunitate

Moartea lui Dinu Păncescu lasă un gol profund în rândul celor care au lucrat cu el sau l-au cunoscut prin activitatea sa publică. A fost un om care a pus pasiune, onestitate și curaj într-un domeniu dificil, deseori ignorat sau tratat superficial.

Prin tot ceea ce a făcut, a demonstrat că respectul față de animale este o formă de respect față de viață însăși. Plecarea lui lasă în urmă nu doar un adăpost mai gol, ci și o comunitate care pierde un om dedicat, empatic și vizionar.

În memoria unui suflet bun

Dinu Păncescu va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut ca un luptător pentru demnitatea animalelor și pentru umanitatea din oameni.

În loc de cuvinte mari, poate cel mai potrivit omagiu este să continuăm ceea ce el a început – o lume în care compasiunea nu mai are nevoie de explicații.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.