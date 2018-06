Admirația pentru piloți a venit târziu, dar am început să le înțeleg munca abia după ce am pătruns în lumea lor. Atât cât mi s-a permis! Și am descoperit oameni frumoși, care dincolo de ambiții personale au exact aceleași nevoi ca fiecare dintre noi. Și ei au zile proaste și zile bune. Și ei au rate la bănci, plătesc chirii, iubesc, urăsc, divorțează, dar dincolo de toate acestea se pregătesc continuu.

Iar atunci când vine vorba de zbor toate aceste trăiri pământești se uită și rămâne învățătura, experiența își spune cuvântul, pentru că la manșa avionului, închis în carlingă, este numai pilotul și … Dumnezeu. Pe mulți dintre aviatori i-am auzit spunând că acolo sus, pe cer, este atâta liniște încât uneori au sentimentul că îl aud pe Dumnezeu. Iar dacă specificul misiunii le permite vreun moment de răgaz, unii chiar vorbesc cu El.

Cu ochii ațintiți pe cer au stat și cele câteva mii de băcăuani care au participat la mitingul aerian organizat de Baza 95 Aeriană pe aerodromul Bacău. Unii au venit pentru spectacol, alții au fost acolo pentru iubiți/iubite, soț/soție sau chiar viitor/viitoare partener(ă) de viață așa cum aveam să aflăm câteva ore mai târziu despre o frumoasă cerere în căsătorie care s-a petrecut la bordul unui avion Hercules, protagoniști fiind doi jandarmi. Love is in the air!, (n.r. Dragostea plutește în aer!) cum ar spune americanii. Dincolo de această iubire firească, lumească, aviatorii vorbesc adesea despre pasiunea pentru zbor care mereu îi provoacă să atingă noi limite. Departe de mine gândul să minimalizez efortul de echipă care converge la realizarea scopului final, zborul.

Chiar dacă atracția zilei de 9 iunie au fost aeronavele, publicul spectator a avut posibilitatea să-i cunoască la paradă și pe o parte din protagoniștii evenimentului, fie că a fost vorba de piloți, instructori de zbor, parașutiști sau polițiști militari. Ceea ce nu a văzut însă toată lumea a fost munca imensă din spatele evenimentului. Coordonarea, concentrarea, ordinele, toate acestea s-au făcut cu oameni și prin oameni.

Un efectiv impresionant de militari a fost angrenat în acest spectacol. Unii au fost mai vizibili, alții au trecut neobservați, iar o altă categorie extrem de importantă nu s-a văzut deloc lucrând în turnul de control, departe de ochii lumii. De regulă, lumea vede la un spectacol rezultatul muncii de echipă, dar puțini sunt cei care văd dincolo de aripi.