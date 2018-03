Fire introvertită, meditativă, mai puţin vizibil în viaţa publică, stăpânit de lene productivă, romancierul Dan Perşa devine un alt om în faţa colii de hârtie, acolo unde reuşeşte să surprindă, să devină una cu personajele care îl bântuie şi nu-i dau pace.

După un debut, în 1997, cu romanul „Vestitorul”, care primită de critică cu aplauze, reeditat şi premiat, prozatorul, stabilit până la urmă în Bacău, redactor al revistei Ateneu, publică cu o cadenţă de invidiat încă şase romane, care curg unul din altul, cum este şi „Dincolo”, lansat joi, 15 martie, ora 17.00, la Biblioteca „Costache Sturdza”, ultimul din trilogia formată din „Vestitorul”, „Arca”” şi, evident „Dincolo”. Tema este clar scris pe copertă, imediat sub titlu: „Ce te faci când fantomele trecutului năvălesc şi te urmăresc şi…dincolo?”

Moderatorul întâmplării literare a fost criticul Adrian Jicu, coleg de redacţie, dar şi director al Bibliotecii, care a precizat de la început că instituţia pe care o conduce continuă, cu genericul „Genius loci”, să promoveze creatorii locali: „Dan Perşa este, prin întreaga lui creaţie unul dintre cei mai importanţi scriitori din literatura română, el face parte din axa Bălăiţă, Cimpoeşu, Perşa, aşa cum a fost percepută de critică dar şi de cititori.”

La eveniment au participat scriitori din diferite generaţii, poeţi, editori, colegi de redacţie, public constant al unor asemenea manifestări. Despre autor şi roman a vorbit Carmen Mihalache, director al Revistei Ateneu: „Romanul «Dincolo» este cartea unui om care crede în mistica literaturii, este o poveste fermecătoare, scrisă cu umor, ironie şi autoironie, într-un limbaj ce pleacă parcă de la Creangă şi Caragiale. Dan Perşa are o extraordinară disponibilitate pentru frumuseţea limbajului, este o carte despre iubire, libertate şi adevăr. Este cartea unui visător”, a încheiat discursul Carmen Mihalache. Apărut la editura “meditative arts”, romanul este, în opinia editorului Vlad C. Popescu, o parabolă despre viaţă&moarte, trup&suflet, materie&spirit etc., un roman-ispită, un roman-capacană, după cum a apreciat şi criticul Petre Isachi. În Bacău, romanul „Dincolo” se găseşte în reţeaua librăriilor „Alexandria”.

De acelaşi autor:“Vestitorul” (Albatros, 1997) – roman; „Șah orb” (Ed. Albatros, 1999) – roman; “Război ascuns” (Ed. Albatros, 2005) – roman; “Cu ou și cu oțet” (Ed. Cartea Românească) – roman; “Cărțile vieţii” (Ed. Cartea Românească, 2009); “Arca” (Ed. TipoMoldova, Iasi, 2012) – roman; “Viaţa continuă” (Ed. Editura EuroPess Group, București, 2013) – roman; “Epopeea celestă” (Ed. Vlad&Vlad, Craiova, 1999) – versuri; “Şi eu am scufundat Atlantida”; “Înapoi pe Solaris”-roman.

Premii literare: Premiul pentru debut al Salonului Naţional de Carte pentru volumul “Vestitorul” (ediţia a VII-a, Cluj-Napoca, 1997); Premiul pentru debut în proză (Vestitorul, roman), la Editia a III-a a Colocviilor tomitane (Constanţa, 1997); Premiul Bacovia pentru cel mai bun volum de proză al anului 1997 – Vestitorul (Bacău, 1998); Premiul special al editorului la Concursul National “Al. Piru”, pentru debut în poezie, în volum (Craiova, 1996); Premiul pentru Cea mai bună carte de proză a anul 2007(Prize: The Best Book of 2007) (acordat de Fundația Cancicov) – pentru romanul “Cu ou și cu oțet”; Premiul USR, Filiala Bacău – 2008 (Prize of Writers Union of Romania – 2008) – pentru romanul “Cu ou și cu oțet”.