Din zestrea noastră populară: Riana Asandei

Tocmai am trecut prin minunata perioadă a sărbătorilor de iarnă, pe care românii le-au petrecut așa cum știu ei mai bine, cu mese îmbelșugate și muzică ce îți merge la suflet. În acest peisaj de poveste și prin zecile de evenimente am avut bucuria să o redescopăr pe Riana Asandei, o tânără cântăreață de muzică populară, care s-a remarcat încă odată cu vocea ei suavă în interpretarea colindelor și nu numai.

La, doar, cei 16 ani pe care îi împlinește în februarie, Riana este elevă în clasa a IX-a A a Liceului Teoretic „Ion Borcea” din Buhuși, la profil filologie. Cum a fost de sărbători pentru ea?

„Pentru mine, perioada sărbătorilor a fost super frumoasă și încărcată de evenimente autentice și repetiții, dar pe cât de obositor pare, totul s-a terminat atât de repede. În această perioadă am fost invitată să colind la târguri de Crăciun, biserici și diferite spectacole din zonă. Am cântat colinde autentice din zona Bacăului dar și din alte zone, din dorința de a învăța mai multe stiluri muzicale. Am avut și momente de muzică ușoară mai exact coveruri ale colindelor din aceasta perioadă”, ne-a spus Riana Asandei.

Atunci când o asculți, îți dai seama că a studiat muzica și că nu este o pură întâmplare. Deși foarte tânără, se poate spune că Riana are deja o experiență vastă în lumea muzicii. Așa că am rugat-o să ne spună câte ceva din povestea ei…muzicală:

„Din câte îmi amintesc eu, acum 10 ani a început totul. La vârsta de 6 ani părinții mei au decis să mă ducă să fac ore de canto deoarece mereu ascultam muzică prin casă și cântam după artiștii preferați la vremea aceea. Am ales muzică populară fiindcă aceasta mereu a făcut parte din viața mea, ascult, cânt și dansez ,mă uit la artiștii din toate zonele țării sperând ca într-o zi voi ajunge printre ei.”

Riana a studiat la Școla Populară de Arte și Meserii din Bacău și apoi la Școala Populară de Arte din Piatra Neamț, dar a avut și alte conexiuni în lumea folclorului. Cum a fost drumul în muzică?

„Cu adevărat am început să evoluez atunci când am realizat că trebuie să tratez totul cu mai multă seriozitate, să particip la concursuri naționale din țară și să mă implic mai mult în toate activitățile de zi cu zi.”

Din fericire, sunt mulți cei care își doresc să ducă mai departe tradițiile noastre românești, și fiecare încearcă să își pună amprenta personală. Dar, cu toții respectă zestrea strămoșească pe care încearcă fiecare, cum poate, să o îmbunătățească. Ce are de spus Riana în acest sens?

„Eu cânt și urmez tradițiile românești din zona Bacăului, cântând piesele regretaților artiști dar și piesele celor actuali. Consider că realizarea pieselor proprii sunt ca un moft pentru copii la început de drum. Eu dețin trei piese proprii, pe care le îndrăgesc mult, deoarece acestea reprezintă o bucată din mine. Primul meu cântec este „Lasă-mă mamă la clacă” text: Laurențiu Marian și orchestrație „Busuiocul”, din Chișinău; a doua piesă se numește „Coragheasca din Bacău” pe versuri Oltița Todîrcă și orchestrație frații Năstase; iar a treia se numește „Colo-n vale într-o vâlcea” cu versuri luate din culegeri de folclor iar orchestrație este tot frații Năstase.”

De-a lungul timpului, Riana Asandei a făcut o mulțime de înregistrări iar de curând a filmat și două videoclipuri care chiar au fost îndrăgite de publicul larg. Sigur, în acest parcurs, i-au fost alături mai mulți oameni care au crezut în ea și care au călăuzit-o pe această cale: „Persoanele care mi-au luminat drumul și m-au ajutat să ajung pe scenele marelor concursuri ale zonei sunt doamna profesoară Georgiana Șerban Axinte și doamna profesoară conf. univ. dr. Irimie Delia, două doamne dragi sufletului meu, fără de care eu nu aș fi fost în momentul de față la acest nivel. Dânsele sunt sursa mea principală de motivație și inspirație iar susținerea lor mă ajută să trec peste dificultățile întâlnite în parcursul meu”, a spus tânăra artistă.

Ca orice om în viață, și Riana are aspirații, deși nu pare că a ales definitiv un drum clar, o carieră anume, dar, orice ar fi, muzica face parte din ea:

„În viitor îmi doresc să realizez piese noi cum ar fi priceasnă-cântec bisericesc, sau un colind autentic si alte piese de joc din folclorul romanesc. Dacă as avea ocazia să colaborez cu o marea artistă, cred că mi-aș dori să o fac cu Mihaela Gurău pe care o admir foarte mult si o apreciez foarte mult. Ar fi ca un vis devenit realitate, sau, cu doamnele mele profesoare deoarece ele sunt sursa mea de inspirație și le admir foarte mult. În viziunea mea, viitorul meu va fi pe pe scenă alături de oameni respectabili ai țării dar, consider că este bine, pe lângă meseria de artist să ai și o altă meserie de rezervă, deoarece niciodată nu poți ști ce îți rezervă viitorul, și este bine să fii precaut în orice situație”, a mai spus în încheiere Riana Asandei.