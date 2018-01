În campionatul Ligii a IV a Bacăului evoluează mai mulți foști prim-divizionari. Unii dintre ei au meciuri sub tricolor sau în cupele europene „Liga I” din județ Fotbalul băcăuan a spus „adio” Ligii I în urmă cu 12 ani. Iar la cum stau lucrurile, nu există vreun semn că revenirea s-ar produce prea curând. Primul eșalon nu mai este nici măcar un vis. Doar o amintire. Întreținută de nostalgici. Și de unii foști prim-divizionari ai Bacăului care continuă să joace fotbal. Chiar aici în județ. În Liga a IV-a. O parte dintre ei au avut apariții meteorice în primul eșalon. Alții, însă, au adunat sute de meciuri. Și chiar prezențe sub tricolor sau în cupele europene. Să facem, deci, un tur și să descoperim „Liga I” din cadrul campionatului județean. Cu tot cu euro-poveștile de rigoare, acolo unde e cazul. De la Milano la Măgirești, de la Bremen la Negri și de la Lille la Filipești distanța e lungă. Sau poate că nu. Poartă pentru doi ACS Gauss stă bine și în clasament, dar și la capitolul foști jucători de Liga I. Numai în poartă are doi! Cristi Hăisan a adunat 94 de meciuri în prima divizie, Bogdan Miron 81. Hăisan se poate lăuda și cu o prezență în naționala B a României condusă de Victor Pițurcă, dar și cu mai multe campanii europene pe vremea când juca la FC Vaslui. În 2009, el a avut o contribuție majoră la victoria cu 2-1 a vasluienilor împotriva lui AEK Atena, în play-off-ul Europa League. Pe lângă Miron și Hăisan, Gauss îi mai are ca ex-fotbaliști de Liga I pe Dobârceanu și Doboș, în timp ce Lozneanu și Boghian se pot lăuda cu faptul că au pus umărul la prima promovare în A din istorie a Botoșanului. În fine, tot în Bacău, dar la FC Dinamo joacă Gabi Bojescu, om cu aproape 50 de meciuri în A. Ieri, cu Hazard, azi… Din 2018, a doua clasată, Viitorul Curița are și ea un fost component de prim eșalon în lot: Adrian Gheorghiu. Ajuns la 36 de ani, „Ciulică” a părăsit în această iarnă Aerostarul în favoarea Curiței. „Nici nu mă gândesc să pun ghetele în cui. Anul trecut, o accidentare mi-a creat mari probleme și am văzut cât e de greu să stai în afara terenului”, mărturisește mijlocașul care a strâns 230 de partide pe prima scenă cu FCM Bacău, FC Vaslui și Ceahlăul. Cele mai mari satisfacții ale lui Gheorghiu au fost legate de sezoanele de Europa League jucate de FC Vaslui. Inter Milano, Fenerbahce, Slavia Praga sau AEK Atena; adversari unul și unul. „Nu am să uit niciodată duelul cu Eden Hazard pe vremea când acesta juca la Lille. Mamă, ce fotbalist!”, rememorează „Ciulică”. Ieri juca împotriva lui Hazard, Cabaye și Gervinho. Acum se pregătește pentru debutul în județ. Împotriva Filipeștiului. Victima lui Lăcătuș Scrii Filipești, citești Vasile Șoiman. Dar nu numai. Fostul internațional al Sport Clubului îi antrenează la AS Filipești pe Vasile Ardeleanu, Lucian Bîșcă și Giani Căpușă. Toți, foști jucători cu state vechi de serviciu în prima divizie. Fundaș central, Ardeleanu a cunoscut notorietatea cu prilejul unui episod tragic, care i-a frânt cariera. În aprilie 1999, fundașul central al FCM Bacău a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu ca urmare a unui atac criminal din partea stelistului Marius Lăcătuș. Sprijinit de conducerea FCM Bacău, „Mutu”, așa cum i se spunea lui Ardeleanu, și-a revenit. Din păcate, nu pentru multă vreme, fizicul puternic nefiind susținut și de un psihic pe măsură. Ardeleanu a clacat, iar activitatea sa fotbalistică s-a dus la vale. La cap cu Neubarth Cu totul altfel stau lucrurile cu Lucian Bîșcă și Giani Căpușă. Ambii arată și joacă de parcă timpul s-a oprit în loc. Ce-i drept, numărul prezențelor este în scădere. Nu însă și cel al golurilor. „Întotdeauna mi-a plăcut golul. Ca oricărui atacant, de altfel. Și în sezonul ăsta m-am lipit la goluri; ce să-i faci, obiceiurile proaste le lepezi greu”, glumește Căpușă, care va împlini luna aceasta 49 de ani: „Cât mă ține fizicul, vreau să mai joc. Nu mai e chiar ca la 22 de ani, dar merge”. La 22 de ani, Căpușă juca în Cupa Cupelor. În celebra „dublă” cu viitoarea câștigătoare a trofeului, Werder Bremen garnisită cu staruri: Allofs, Rufer, Neubarth, Bratseth. „Aveau nemții câțiva călăi de 1,90 înălțime, iar când săream cu ei la duelurile aeriene, eu și cu «Butelie» Hodină le trăgeam niște căpățâni în plex de le luam aerul”, râde Giani Căpușă. Egalul lui Dănuț Lupu Sorin Trofin a debutat în A în urmă cu 20 de ani. „Botezul” a fost în Giulești: Rapid – FCM Bacău 2-1. „L-am avut adversar pe Dănuț Lupu. Eu și el am primit cele mai mari note în Pro Sport”, ține să precizeze fostul mijlocaș al „galben-albaștrilor”. Sărit azi de 40 de ani, „Chelu” Trofin continuă să joace. O face la CSM Moinești, echipă pe care o și antrenează. La câțiva kilometri de Moinești, la Zemeș, evoluează Adi Moldoveanu, și el fost jucător de A cu FC Onești. Tot în apropiere, la Măgirești activează Edi Tismănaru, în timp ce mai în sudul județului, la Oituz, găsim o altă tripletă oneșteană de succes: Daniel Munteanu – Costel Munteanu – Dragomirescu. Acum 20 de ani, județul avea două echipe în prima ligă: FCM Bacău și FC Onești. Acum nu mai are niciuna. Nici măcar în B, darămite în A.

