„Diabet360” – trei zile de știință, colaborare și educație pentru sănătate la Bacău

Hotel Fiald, 20-22 noiembrie 2025

Bacăul a devenit, pentru trei zile, un veritabil centru regional al educației medicale, prin organizarea celei de-a doua ediţii a Conferinței Regionale Diabet360 – Educație pentru Sănătate. Evenimentul, coordonat de dr. Roxana Barbu, medic primar diabetolog, a reunit peste 100 de lectori din toate ramurile medicinei şi peste 350 de participanţi, într-un cadru profesional, interdisciplinar și centrat pe pacient.

Tema ediției 2025:

„Echipa multidisciplinară: colaborare pentru control și evoluție în diabet și obezitate”

Această ediție a pornit de la o convingere simplă și profundă:

dacă noi, cei din interiorul sistemului medical, nu ridicăm standardele, nu întărim colaborarea și nu susținem educația, nimeni altcineva nu o va face în locul nostru.

O echipă şi o viziune comună

„Diabet360 este un proiect făcut cu oameni și pentru oameni.”, a declarat dr. Barbu în deschiderea conferinței.

În spatele Diabet360 s-a aflat o echipă care a muncit cu dedicare: Asociația „În Căutarea Echilibrului”, MiniMed – Centrul de Diabet Bacău impreuna cu Dr. Elena-Roxana Novac, coordonator al evenimentului, zeci de colaboratori, parteneri și voluntari.

Și un adevăr: evenimentele mari sunt făcute de oameni care cred în ele.

Viziunea: Să construim o comunitate medicală și socială unită, capabilă să ofere persoanelor cu diabet și obezitate îngrijire integrată, bazată pe colaborare multidisciplinară, inovație și educație continuă.

Deschiderea Conferinței Regionale Diabet360 – Educație pentru Sănătate a reunit reprezentanți ai principalelor instituții medicale și administrative din județ. Au fost prezenți: Direcția de Sănătate Publică Bacău (DSP), Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (CAS Bacău), Colegiul Medicilor Bacău, OAMGMAMR Bacău, Colegiul Dieteticienilor din România, Colegiul Farmaciștilor Bacău

Alături de aceștia, a onorat invitația și primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, subliniind prin prezența sa importanța colaborării dintre autoritățile locale și comunitatea medicală în promovarea sănătății publice.

Sesiuni interactive şi dialog

Pe parcursul celor trei zile, programul a cuprins sesiuni plenare, cursuri interactive și simpozioane susținute de parteneri. Tematici precum diabetul zaharat tip 1 şi tip 2, obezitatea, complicaţiile cardio-reno-metabolice, aspecte hepatice (MASLD), nutriția și somnul au fost dezbătute în profunzime. Conferința a fost creditată de Colegiul Medicilor, Colegiul Dieteticienilor, OAMGMAMR, Colegiul Farmaciștilor, confirmând valoarea educațională și nivelul științific al sesiunilor.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale conferinței a fost cursul susținut de Dorin Dancu, care a adus în prim-plan teme de leadership, comunicare autentică și lucrul în echipă în sistemul medical. Participanții au descris sesiunea ca fiind „transformatoare”, „clarificatoare” și „un reper pentru modul în care ne raportăm la oameni și la profesia noastră”.

Tot în cadrul conferinței a avut loc și lansarea proiectului „Ascultă AI” de catre ApolloIQ, o inițiativă inovatoare dedicată educației pentru sănătate, construită pe baza colaborării dintre tehnologie, experiență medicală și nevoile reale ale persoanelor cu diabet și boli metabolice. Proiectul își propune să faciliteze accesul la informații corecte, personalizate și empatice — un pas important în modernizarea comunicării medicale.

Recunoştinţă şi colaborare

La final, organizatorii au adresat mulţumiri publice tuturor celor implicaţi: lectori, participanţi, echipa de organizare, sponsorii şi instituţiile partenere. În plus, colaborarea cu parteneri operaționali – cum sunt Focus Event, Hotel Fiald, clinica MiniMed, agenţia Grafit – a fost subliniată ca esenţială pentru succesul logistic şi vizual al conferinței.

De ce contează?

Evenimentul a demonstrat că informaţia şi schimbul de experienţă sunt fundaţia unui management medical performant. Mai mult, s-a arătat că o comunitate de profesioniști implicați poate transforma teoria în practică — în beneficiul pacienților.

Un eveniment cu impact în comunitate

Conferința Diabet360 nu este doar un eveniment, ci o platformă de dialog și educație.

Ea își propune să întărească relațiile dintre specialități, să aducă împreună oameni cu valori comune și să creeze o comunitate dedicată sănătății publice.

Participanții au apreciat în special structura interdisciplinară, calitatea lectorilor, claritatea sesiunilor și atmosfera caldă, umană și profesionistă.

Atmosfera a fost surprinsă perfect în cuvintele participanților:

„Ziua 2 Diabet360! Ce zi! Prieteni, colaboratori, mentori… toți la Bacău! Creăm o comunitate frumoasă, cu principii sănătoase, în sprijinul pacienților noștri.”

Următorul pas

Conferința Diabet360 rămâne un reper regional. Organizatorii promit că edițiile viitoare vor continua să aducă inovaţie, echipă şi profesionalism.

„Haideți să facem bine împreună”, a încheiat dr. Barbu, invitând la implicare, responsabilitate și unitate.

Pentru mai multe detalii și materiale foto: vizitați pagina oficială www.diabet360.ro sau paginile de social media ale conferinţei.

Diabet360 nu este doar o conferință.

Este o declarație de viziune.

Este dovada că în România există profesioniști care vor să construiască binele împreună, să pună pacientul în centru, să creeze legături între specialități și să schimbe modul în care gândim medicina.

A fost o ediție în care fiecare sesiune a contat.

Fiecare întrebare a avut rostul ei.

Fiecare gest a adus valoare.

„Haideți să facem bine împreună.

Astăzi, mâine și în fiecare zi în care alegem să ne implicăm.”

