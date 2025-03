Dezbaterea publica pe tema parcărilor de reședință. Ce au spus băcăuanii

Primăria Bacău a organizat dezbaterea publică cu privire la Regulamentul parcărilor de reședință din zonele/cartierele de blocuri din municipiul Bacău. Discuțiile, la care au participat numeroși cetățeni și care s-au întins pe durata a patru ore, au fost conduse de viceprimarul Leonard Bulai.

Printre propunerile primite de la băcăuani s-a regăsit cea privind instituirea unei taxe fixe, sub forma unui abonament care să fie valabil în tot orașul, chiar dacă nu ar însemna automat rezervarea unui loc de parcare și exclusivitatea parcării între anumite ore. Viceprimarul Bulai i-a invitat pe toți cei care au luat cuvântul să și avanseze o sumă pe care ar fi dispuși să o plătească anual în schimbul folosirii domeniului public. Răspunsurile au variat de la „un pet pe zi”, până la suma de 250 de lei.

Cei care au cerut această taxă au argumentat că astfel nu se vor crea disensiuni între vecini, mai ales pentru că locurile de parcare nu sunt suficiente la acest moment pentru câte solicitări ar exista. Potrivit datelor oficiale, în municipiu sunt peste 80.000 de autovehicule, iar din studiul de impact a rezultat că numărul de locuri de parcare de reședință ar fi de doar 15.000 și nici acestea nu sunt toate marcate.

În plus, cu o astfel de taxă „universală”, municipalitatea ar avea timp să amenajeze atâtea locuri de parcare de reședință de câte ar fi nevoie pentru a mulțumi pe toată lumea.

La polul opus se situează cetățenii care ar fi dispuși să plătească bani în plus pentru a avea locul de parcare 24 de ore din 24, cu alte cuvinte, sub forma unei concesionări. Pentru suma plătită, ei ar dori ca locul de parcare să fie chiar blocat cu ajutorul unui dispozitiv de blocare, astfel încât să fie la dispoziția lor când au nevoie.

Mai multe proprietăți, un singur abonament?

S-au prezentat și băcăuani care au spus că au mai multe proprietăți și că ar dori să opteze pentru care dintre adrese solicită loc de parcare, mai ales dacă nu locuiesc la adresa din domiciliu. „În modul în care a fost gândit acest regulament, intenționăm să alocăm un loc per apartament. Pe măsură ce încasăm aceste abonamente, putem să și creăm noi locuri de parcare, pentru că în final asta ne dorim. Iar propunerea de a putea alege un loc, în situația în care un cetățean deține mai multe apartamente, mi se pare pertinentă și va fi inclusă”, a punctat viceprimarul.

Alte propuneri au vizat acordarea de scutiri la plata abonamentului de reședință pentru cei care dețin automobile plug-in sau hybrid sau măcar acordarea unui punctaj suplimentar întrucât se consideră că deja proprietarii au făcut un efort financiar pentru a achiziționa mașinile și ele nu poluează.

Pe de altă parte, câțiva dintre cei prezenți la dezbatere au cerut ca primăria să ia în calcul tarife diferențiate pentru cei cu venituri reduse, pensionari și poate chiar pentru tineri, pentru a face mai atractiv orașul.

Multe dintre întrebări au vizat locurile pentru persoane cu dizabilități. Acești băcăuani s-au plâns de faptul că, deși au locul de parcare marcat corespunzător, de multe ori îl găsesc ocupat de alți șoferi, ba mai mult, unii chiar ar falsifica sau copia astfel de documente. Problema s-ar soluționa tot prin acest regulament și în continuare, pentru persoane cu dizabilități, se păstrează gratuitatea parcării.

Toate propunerile au fost dezbătute, urmând ca după această întâlnire, conducerea primăriei să ia o decizie cu privire la acest regulament.

„Mă bucur că am avut această dezbatere necesară, pentru că astfel am putut obține de la cetățeni un feedback valoros și chiar au ridicat probleme pe care nu le luasem în calcul. Cele mai multe dintre opinii au fost pertinente și am aflat astfel și ce alte variante ar prefera pe viitor. Un lucru este cert, ne dorim ca în cel mai scurt timp să reglementăm situația parcărilor în Bacău și să creăm mai multe locuri, ori asta nu se poate face fără fondurile necesare și susținerea băcăuanilor”, a concluzionat viceprimarul Leonard Bulai.

Prin Regulamentul parcărilor de reședință, se propune alocareaa două tipuri de locuri de parcare: de reședință, cu rezervare, la un tarif de 365 de lei (în intervalul 16-08) și pentru riverani (în intervalul 16-08), fără rezervare, la un tarif de 150 de lei. Alocarea ar urma să se facă pe baza unui punctaj, având punctaj mai bun cei care dețin un autoturism în proprietate și au domiciliul în Bacău.