Deținut din Penitenciarul Bacău, participant la Campionatul Intercontinental de Șah Online pentru Deținuți

Un deținut din Penitenciarul Bacău va reprezenta România la Campionatul Intercontinental de Șah Online pentru Deținuți, competiție organizată de Federația Internațională de Șah (FIDE) și Biroul Șerifului din Cook County (Chicago, SUA).

Ajunsă la cea de-a IV-a ediție, competiția reunește participanți din întreaga lume, oferindu-le persoanelor private de libertate șansa de a-și demonstra abilitățile strategice și spiritul competitiv într-un cadru internațional.

Administrația Națională a Penitenciarelor va participa cu cinci echipe formate din deținuți proveniți din 13 unități penitenciare, printre care se numără și Penitenciarul Bacău.

Potrivit reprezentanților instituției, această inițiativă are o valoare educativă și socială semnificativă, contribuind la dezvoltarea gândirii critice, a disciplinei și a colaborării între participanți. În același timp, evenimentul subliniază importanța activităților constructive în procesul de reintegrare socială.

„Participarea la un asemenea campionat este o dovadă că, dincolo de circumstanțele actuale, fiecare persoană are potențialul de a se transforma și de a contribui pozitiv la societate”, au transmis reprezentanții Penitenciarului Bacău.