A trecut mai bine de o lună de când elevii au revenit în bănci, iar bucuria revederii a fost la cote maxime. Asta chiar dacă, mai ales elevii mai mari, s-au văzut și în perioada în care școlile au fost închise, criza sanitară nefiind o barieră atât de puternică în fața prieteniei. Numai că, orice s-ar spune, școala are farmecul ei. Unul din obiceiurile care îi făceau pe unii elevi să devină populari era chiulul. Odată cu pandemia, nici chiulul nu mai e ce a fost. Numai că, odată întorși la școală, elevii, mai ales cei mai mari, și-au amintit de acest „viciu” și pare că fac tot posibilul să-i redea „strălucirea” de altă dată. Chiar dacă pare amuzant, e clar că e un obicei nesănătos care ar trebui eradicat într-un fel. Dar asta e altă poveste.

Dincolo de aceste adevăruri, pentru că am pomenit de „vicii”, am găsit câteva informații care ne arată cum stau elevii noștri la acest capitol. Ei bine, un studiu european arată că elevii din România încep să bea de la vârsta de 13 ani și sunt printre adolescenții care consumă cele mai mari cantități de alcool din Uniunea Europeană. Materialul respectiv mai arată că, 7% dintre elevii consumatori de alcool s-au intoxicat cu lichid bahic.

La loc de „mare cinste” în rândul elevilor se află și consumul de tutun, România situându-se peste media europeană la acest indicator. 5% dintre elevii români fumează, în timp ce în Europa 3% fac acest lucru.

Specialiștii spun că motivele pentru care elevii încep să consume alcool și tutun atât de devreme ar fi sărăcia și situația de acasă. Printre alte comportamente agresive la elevii români se numără și jocurile de noroc dar și petrecerea timpului pe rețelele sociale. Foarte mulți elevi ajung să petreacă 4-5 ore online, chiar în timpul orelor de studii.

Toate aceste lucruri, coroborate cu alte carențe, duc la alte „fenomene” care au reieșit de curând la suprafață. Vorbim aici de numărul mare de adolescente care rămân însărcinate. Conform unui studiu realizat de UNICEF în 2019, România este pe locul al doilea în topul statelor din Uniunea Europeană cu cele mai multe mame adolescente, iar una din 6 adolescente care au avut un copil înainte de 15 ani va avea un al doilea copil înainte de a împlini 18 ani. Într-un clasament pe județe, Bacău ocupă locul 5 în țară cu cele mai multe mame adolescente – 654 sarcini.

Odată cu redeschiderea unităților de învățământ, cu lecțiile făcute și cu conștientizarea de către elevi a perioadei critice pe care o traversăm din cauza pandemiei, speranțele sunt certe. Acum, mai mult ca niciodată, cu toții trebuie să punem în balanță ce este bine și ce nu este bine pentru fiecare dintre noi. Prețuind la justa ei valoare sănătatea, poate că viciile vor fi înlocuite cu activități și acțiuni ce vor veni în beneficiul tuturor.

Numai că, în ciuda speranțelor noastre că totul va fi bine, din punct de vedere al viciilor, viitorul nu arată prea roz prin prisma specialiștilor în psiholgie.

Pentru a fi mai clare lucrurile și pentru a înțelege riscurile la care se supun tinerii în ziua de azi, am solicitat câteva informații de la psihologul clinician și psihoterapeut Oana Melania Dincă: „Dacă totul a părut o glumă, trebuie spus că în ultima perioadă, odată cu criza sanitară care ne-a pus în izolare, există o criză majoră de identitate. Practic, tinerii nu se mai regăsesc. Capcanele internetului sunt extraordinar de periculoase. Vă amintiți de jocul acela «balena albastră»…eu am sentimentul că a început să reapară. Sunt tineri care se retrag în ei și cred că sunt înțeleși de mai multe persoane pe internet care au o identitate ascunsă. Aceste capcane ale online-ului schimbă personalitatea efectiv, intervin probleme mari de comportament, nu se mai înțeleg cu cei din jur, au senzația că nu sunt înțeleși, mai ales de părinți. Iar aceste aspecte apar de la vârste mici, 8-9 ani, iar de la 10-11 ani deja se acutizează. Sunt copii care au ajuns să refuze școala, care vor numai online, că e mai confortabil, părinții sunt plecați la serviciu… Încă un trend pe care l-am observat, este «cool» să vorbești de depresie, să fii anxios și dacă nu primesc ce doresc să amenințe cu sinuciderea. Pentru a preveni toate astea, în primul rând ar trebui implicarea consilierilor psihologici în școli. După aceea, trebuie ajutați și părinții și copiii, pentru cei mici sunt generația care vine din urmă și care au mari probleme din acest punct de vedere. Probleme care sunt neglijate și ajung să fie «rezolvate» pe internet. Nu trebuie să uităm de faptul că noi, oamenii, suntem și suflete. Suntem emoție. Într-adevăr, rămâne o mare problemă alcoolul, drogurile – în licee știm foarte bine că se fumează la liber – , nu mai există control, nu au ce să le facă sau nu există o legislație corespunzătoare. Cel mai tânăr caz cu care am lucrat eu pe «drog» are 20 de ani, dar a luat-o pe acest drum de la 10 ani, iar acum este la un pas de a se duce în schizofrenie clară. Lucrurile sunt foarte complicate și trebuie luate serios în considerare de toată lumea.”