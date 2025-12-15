Despre provocările actuale şi aboradrea lor prin cercetare şi inovare, în cadrul proiectului Connect-UBc al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

În perioada 1 aprilie – 12 decembrie 2025, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a derulat proiectul Creşterea performanţei activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin cooperare naţională şi internaţională (CNFIS-FDI-2025-F-0483, acronim Connect-UBc), co-finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior. Proiectul şi-a propus dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru cercetare printr-o serie de activităţi suport pentru centrele de cercetare şi prin conectarea grupurilor de cercetare la reţele şi structuri recunoscute la nivel naţional şi internaţional, în vederea creşterii performanţelor şi vizibilităţii activităților de cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi creşterea conştientizării în direcţia politicilor Open/Citizen/Inclusive/Collaboration Science.

Proiectul a valorificat apartenenţa Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău la Consorţiul de universităţi europene UP University şi buna colaborare cu diferiţi actori interesaţi de cercetare, dezvoltare şi inovare din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est şi din ţară (alte universităţi, agenţii de dezvoltare, clustere, IMM-uri, etc.). UP University este un consorțiu format din 11 instituții de învățământ superior din Europa care împărtășesc aceeași viziune, având scopul de a răspunde nevoilor sociale, industriale și educaționale ale regiunilor în care activează fiecare partener, prin colaborare interregională. Membrii UP University au deja o experiență solidă ca actori ai modelului quadruple-helix, iar colaborarea va permite acestora să extindă impactul la nivel interregional și, în cele din urmă, la nivel european, prin sistematizarea schimburilor, creșterea capacității și combinarea expertizei complementare. Toți partenerii au o abordare aplicată și sunt situați în orașe de dimensiuni medii, care nu sunt capitale, răspândite în cele patru colțuri ale Europei.

Deși provocările globale și europene, precum criza energetică, lipsa forței de muncă și amenințarea crescândă a polarizării sociale, constituie adesea probleme complexe la nivel înalt, care necesită coordonare europeană (și globală), acestea sunt frecvent abordate mai precis și mai agil la nivelul ecosistemului regional, unde impactul lor se resimte cel mai acut. De cele mai multe ori, soluțiile trebuie testate la nivel regional înainte de a putea fi extinse la nivel european. Pe scurt, regiunile simt puternic nevoia de inovare și au un potențial mare de a o stimula.

Cu toate acestea, provocările Europei nu necesită doar inovare regională, ele necesită și schimbări în mentalitatea și comportamentul cetățenilor.

Cu motto-ul Responsabilitate faţă de generaţiile viitoare, proiectul Connect-UBc a organizat activităţi prin care au fost transmise publicului larg informaţii despre activităţile de cercetare, necesitatea şi importanţa acestora. Şcoala de vară cu acelaşi nume, Responsabilitate faţă de generaţiile viitoare, a prezentat elevilor şi studenţilor participanţi aspecte din laboratoarele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Activităţi precum workshop-urile Armonizarea direcţiilor de cercetare din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău cu necesităţile de cercetare ale Regiunii Nord-Est, Tehnologii emergente – catalizatori ai schimbării sociale și economice, Tehnologii emergente – catalizatori ai schimbării sociale și economice, precum şi alte activităţi desfăşurate în cadrul proiectului, au avut ca finalitate să evidenţieze rolul şi impactul cercetării ştiinţifice în societate.

Pentru mai multe detalii vă invităm să consultaţi site-ul proiectului: https://connect-ubc.ub.ro/.