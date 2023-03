Deputatul Ionel Floroiu, despre primarul Gabriel Savin: “Îl apreciez foarte mult, este un primar preocupat de creșterea calității vieții oamenilor din comună”!

Gabriel Savin, primarul comunei Dealul Morii, a semnat luni, 27 martie, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în prezența deputatului băcăuan Ionel Floroiu și a secretarului de stat Alexandru Stoica, contractul de finanțare ”Reabilitare și modernizare drumuri de interes comunal și local în satele Blaga și Căuia, în valoare de aproximativ 14 milioane de lei. Fondurile vor fi asigurate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și de la bugetul local. În ultimii ani, comuna Dealul Morii a reușit să atragă finanțări importante din fonduri europene și de la bugetul de stat, fapt care a condus la investiții fără precedent în infrastructura școlară și rutieră. Primarul Gabriel Savin a avut amabilitatea să acorde un interviu ziarului Deșteptarea, în care a abodat toate domeniile care țin de competența și implicarea administrației publice locale.

”Îl apreciez foarte mult pe Gabriel Savin. Este un primar preocupat de creșterea calității vieții oamenilor din comună, un om de o calitate umană deosebită, un administrator foarte bun. A reușit să facă investiții remarcabile în comună, prin care a modernizat infrastructura școlară, de sănătate și cea rutieră. Sunt investiții mult așteptate, necesare pentru românii din mediul rural. Îl asigur de susținerea mea și a conducerii organizației PSD Bacău!” deputat Ionel Floroiu

Reporter: Domnule Gabriel Savin, sunteți la al doilea mandat de primar. Ce investiții ați realizat, din 2016 până în prezent, în infrastructura rutieră ?

Gabriel Savin: Voi enumera câteva dintre proiectele care sunt deja finalizate dar și pe cele care sunt în faza de execuție. Doresc pe această cale să-i mulțumesc domnului președinte al Organizației PSD Bacău, Dragoș Benea dar și deputatului Ionel Floroiu, pentru implicarea lor și pentru sprijinul constant pe care mi l-au oferit. Comuna Dealul Morii a finalizat anul trecut modernizarea unor drumuri de interes local prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL2), în valoare de aproximativ 2,7 milioane de lei. Tot prin PNDL, printr-o finanțare de 521 de mii de lei, am reușit să modernizez sistemul de iluminat public din comună. După cum bine știți, luni am semnat un contract important, de aproape 14 milioane de lei, prin care vom asfalta 5,7 kilometri de drum comunal în satele Blaga și Căuia. În afară de acest contract, avem la Ministerul Dezvoltării o cerere de finanțare aprobată, în valoare de 4 milioane de lei, prin care vom moderniza încă 2,4 kilometri de drumuri în satul Blaga, care la finalul acestor investiții va avea toate drumurile asfaltate. Deja am primit 500 de mii de lei din acest contract, care este la faza de realizare a proiectului tehnic, după care vom organiza licitație pentru execuția lucrărilor.

1 de 3

Reporter: Știu că în ultimii ani ați făcut investiții importante în infrastructura de învățământ a comunei! Cea mai importantă investiție se realizează chiar lângă primărie, cu fonduri europene, prin POR 2014-2020, unde Școala cub clasele 1-8 din Dealul Morii este reabilitată și modernizată cu ajutorul unei investiții de peste 5,6 milioane de lei.

Gabriel Savin: Da, este adevărat. Reabilitarea și modernizarea acestei școli este proiectul meu de suflet. Nu sunt un om al promisiunilor, ci al faptelor, dar această investiție a fost una din puținele promisiuni făcute când am candidat la primărie. La finalul lucrărilor, elevii vor învăța într-o clădire foarte modernă, cu toate facilitățile pe care trebuie să le ofere, în prezent, o școală. Reabilitarea acestui imobil a presupus mutarea copiilor în celelalte școli din Căuia și Negulești. În 2022, am reușit, cu sprijinul Bookland, să modernizăm și să renovăm Școala Negulești, printr-o investiție de aproximativ 1,4 milioane de lei, din caree 1,1 milioane a fost contribuția Bookland. Tot la această școală, cu sprijinul Fundației ”Terre des hommes România”, am construit un grup sanitar, astfel încât elevii să aibă toate condițiile de igienă asigurate. În 2021 am reușit să finalizăm lucrările de modernizare a grădiniței din satul Dealul Morii, care a fost și dotată cu panouri fotovoltaice pentru independență energetică. Investiția a fost în valoare de peste 1,1 milioane de lei iar fondurile au fost asigurate prin PNDL. În timpul pandemiei, cu fonduri din bugetul propriu, au fost achiziționate tablete și servicii de internet pentru toți elevii.

Reporter: Ce proiecte de viitor aveți pentru modernizarea comunei?

Gabriel Savin: Avem mai multe proiecte și cereri de finanțare depuse. Am solicitat fonduri pentru achiziția de echipamente la primărie, pentru un laborator multidisciplinar la școala care se renovează, pentru un hub de servicii sociale, pentru achiziția de microbuze electrice (PNRR), pentru împădurirea unor terenuri degradate și pentru realizarea unui parc fotovoltaic. Totodată, vom depune proiecte pentru alte investiții deosebit de necesare: asfaltarea satelor Tâvărdești, Calapodești, Căuia de Jos și pentru o aducțiune de apă pentru satele Tâvărdești, Negulești și Căuia.

Reporter: Ce servicii sociale oferiți oamenilor din comună?

Gabriel Savin: Am acordat o atenție deosebită protecției sociale.Cu fonduri de la AFIR (560 de mii de lei), am finalizat construirea unui dispensar în satul Dealul Morii și asigurarea utilităților necesare. Avem, în general, o populație îmbătrânită, care are nevoie de sprijin, de cineva care să le deschidă ușa. De mai mulți ani suntem într-un parteneriat cu FSC prin care oferim servicii de îngrijire la domiciliu pentru 50 de bătrâni. Sunt persoane singure, cu probleme de sănătate, cu copiii plecați departe. Le oferim medicamente, produse de igienă sau chiar alimente. Tot cu Fundația de Sprijin Comunitar avem un parteneriat pentru programul ”After School” pentru copii care provin din familii defavorizate. Activitățile dar și o masă au loc în ”Clubul cu Lipici” din centrul comunei.

1 de 5

Reporter: Cum sprijiniți activitatea cultelor din comună?

Gabriel Savin: Ca primar, am sprijinit financiar lucrările laMănăstirea Calapodești. E terminată pictura interioară, mai sunt de făcut lucrările la fațada exterioară și împrejmuirea. Sper ca cel târziu la anul să fie finalizate toate lucrările și să fie sfințită. Atât mănăstirii, cât și celorlalte parohii din satele Dealul Mori, Căuia și Negulești le-am asigurat sprijinul necesar. Avem preoți buni și implicați atât în ceea ce privește lăcașele de cult, cât și în viața duhovnicească.

Reporter: E ușor de remarcat, când treci prin comună, că peste tot este curat. Cum păstrazi curățenia la Dealul Morii?

Gabriel Savin: Am norocul că sunt ajutat de viceprimarul Liviu Ciubotaru, care e muncitor și activ. Dumnealui gestionează activitatea oamenilor care beneficiază de ajutor (Legea416) și cu ei strânge deșeurile, mătură străzile, văruiește, cosește și strânge resturile vegetale.

Reporter: Pe 21 mai, de Constantin și Elena, este și ziua comunei Dealul Morii, când realizați spectacole cu artiști importanți. Ce pregătiți anul acesta?

Gabriel Savin: ”Da, e o zi importantă în comună, când la spectacol vin și oameni din alte localități. Tocmai aceea caut să aduc artiști consacrați, care să creeze atmosferă. În acest an, la noi vor cânta Matilda Pascal Cojocărița și Viorica Macovei. Profit de prilejul acestui interviu și le urez la mulți ani consătenilor mei și un Paște Fericit!