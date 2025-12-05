Depopularea continuă dar septembrie aduce o surpriză demografică

Datele operative pentru luna septembrie și primele nouă luni ale anului 2025 arată că județul Bacău rămâne prins într-un trend demografic descendent, caracterizat de spor natural negativ, mai puține căsătorii și mai multe divorțuri. Totuși, statistica lunii septembrie vine cu un semn neașteptat de revigorare: un număr semnificativ mai mare de nou-născuți comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Septembrie 2025: Mai mulți copii, dar și mai multe divorțuri

În septembrie 2025 s-au înregistrat 463 de născuți vii, cu 71 mai mulți decât în septembrie 2024, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 18%. În același timp, numărul deceselor a fost de 623, în creștere ușoară, menținând un spor natural negativ, de -160 de persoane, față de -197 cu un an înainte.

Viața de familie pare însă tot mai instabilă: numărul divorțurilor aproape s-a dublat, ajungând la 105, comparativ cu doar 48 în septembrie 2024. În schimb, căsătoriile au scăzut de la 343 la 301. Mortalitatea infantilă rămâne redusă, cu două decese sub un an.

Primele nouă luni ale anului: scădere a natalității și descreștere a mortalității

Dacă luna septembrie oferă un moment de optimism, bilanțul general al anului spune o altă poveste. În intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, în județul Bacău s-au înregistrat:

3.341 născuți vii , față de 3.445 în aceeași perioadă din 2024 (o scădere de 3%);

5.942 decese , în scădere cu 162 față de anul precedent;

Spor natural negativ de -2.601 , ușor mai mic decât în 2024 (-2.659), dar încă alarmant;

2.237 căsătorii , cu peste 400 mai puține decât anul trecut;

561 divorțuri , în creștere față de cele 510 din 2024;

21 de decese ale copiilor sub un an, o creștere îngrijorătoare.

Tendințele indică o populație în scădere naturală și o structură familială tot mai fragilă.

Comparativ cu anii trecuți: declin demografic constant

Contextualizate în evoluția ultimilor ani, datele din 2025 confirmă un proces continuu de depopulare. Ratele la mia de locuitori arată o natalitate în scădere de la 8,6‰ în 2022 la 6,2‰ în 2024 și o mortalitate constant ridicată, de peste 11‰, ceea ce amplifică declinul natural.

Nici viața de familie nu susține reinnoirea populației: nupțialitatea scade constant, iar divorțialitatea, chiar dacă în anii 2022–2024 a fost stabilă, crește vizibil în 2025. Mortalitatea infantilă rămâne fluctuantă, fără un trend clar de îmbunătățire.

În loc de concluzie

Deși septembrie 2025 marchează o creștere notabilă a natalității în județul Bacău, această evoluție nu schimbă tablou de ansamblu: județul pierde populație într-un ritm constant, iar dinamica socială – mai puține căsătorii și mai multe divorțuri – sugerează tensiuni economice și sociale persistente.

Rămâne de văzut dacă finalul anului va confirma un posibil început de redresare sau dacă Bacăul va continua drumul multianual al declinului demografic.