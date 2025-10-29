DEFINITIVAT 2025-2026: candidați admiși, calendar examen

La nivelul județului Bacău, s-au înscris 269 de candidați pentru a susține în anul școlar în curs, 2025-2026, examenul național de definitivare în învățământ. Dintre aceștia, au fost validați 268 de candidați (un dosar fiind respins pentru vechime incompletă). Cele mai multe dosare, transmise la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, sunt pentru disciplinele:

* Limba română și literatura pentru copii și metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii (educatoare) – 78;

* Limba și literatura română și matematică, metodica predării limbii și literaturii române/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar (învățământ primar în limba română) – 53;

* Psihopedagogie specială – 16;

* Învățământ antepreșcolar (creșe) – 15;

* Educație fizică și sport – 12;

* Matematică – 10;

* Limba și literatura română – 8.

Conform calendarului de organizare a acestui examen, vor urma inspecțiile de specialitate (prima inspecție de specialitate până pe 6 februarie 2026 și a doua inspecție de specialitate, până în data de 29 mai 2026).

Între 2 și 15 iunie 2026 se vor completa dosarele și se vor valida datele de înscriere existente în aplicația informatică specifică, urmând ca proba scrisă să fie susținută de candidații cu dosarele validate în data de 14 iulie 2026.

Afișarea primelor rezultate ale examenului va fi în 21 iulie 2026, a celor finale în 27 iulie 2026, iar validarea rezultatului examenului prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, între 30 iulie și 18 august 2026.

Definitivatul reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Acesta poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învățământ, în condițiile legii, pot fi angajate în sistemul național de învățământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant. Candidații pot susține examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă de cel mult 3 ori.