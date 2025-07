„Dedeman & Simba Trophy”, sub semnul premierelor și al recordurilor

Ajuns la ediția cu numărul 24, turneul ITF care reprezintă principalul eveniment sportiv al Bacăului a ridicat miza premiilor la 30.000 dolari plus ospitalitate, suscitând, și în acest an, un interes deosebit. Începând cu ultimele jocuri de calificare, disputate marți, și până la finala de simplu programată duminică, 27 iulie, pe terenul 1 al bazei SCM Bacău, toate întâlnirile beneficiază de transmisii live pe site-ul ITF

Ba-ha-mas, ma-ma!

E mult mai mult decât un turneu de tenis. Avem de-a face cu o adevărată emblemă. Un reper. Și, totodată, o modalitate prin care Bacăul este plasat, în fiecare miez de vară, pe harta sportivă a lumii. Dovadă că, an de an, la „Dedeman & Simba Trophy”, turneul ITF pornit la drum la finalul deceniului nouă sub denumirea Trofeul Municipiului Bacău și ajuns acum la cea de-a 24-a ediție datorită implicării sponsorilor, Compania Dedeman și Simba Invest, atrage ca un magnet tenismeni din toate colțurile lumii. Din Australia și până în Canada, din Statele Unite în Asia, din America de Sud în Africa. Pentru a nu mai vorbi de Europa. Exemplificând la nivel de finale și luând în calcul doar edițiile de dată recentă, trofeul a adus față în față, în ultimul său act de la simplu, jucători din Statele Unite și Tunisia, Spania și Argentina, Franța și Israel și, evident, România. Iar anul acesta, competiția programată în perioada 20-27 iulie pe terenurile bazei SCM Bacău a inclus în calificări și un tenismen din Bahamas. „Ba-ha-ma, Ba-ha-ma, mama”, cum cântau cei de la Boney M. Așadar, un tenismen din Bahamas: o premieră. Și nu e singura. De altfel, ediția din 2025 a „Dedeman & Simba Trophy”, principalul eveniment sportiv al Bacăului, este una sub semnul premierelor și al recordurilor.

Faceți cu mâna la ccameră!

O premieră notabilă e reprezentată de faptul că, începând cu ultimele jocuri din calificări, toate partidele ediției a 24-a a „Dedeman & Simba Trophy”, turneu dotat cu premii în valoare de 30.000 dolari plus ospitalitate, sunt transmise video. Ele pot fi urmărite live pe platforma de streaming a ITF grație camerelor de luat vederi montate pe patru din cele cinci terenuri ale bazei SCM Bacău. În trecut, la capitolul live figura doar monitorizarea rezultatelor. Acum, însă, s-a trecut la un nou nivel. „Un nivel impus de ITF cu titlul de obligativitate. Intri pe site-ul International Tennis Federation, dai click pe secțiunea Livestreaming și îți alegi turneul dorit pentru a urmări video partida de care ești interesat. Având montate camere pe patru terenuri, poți viziona orice partidă aflată în derulare pe unul din aceste patru terenuri. E vorba de terenurile 1, 2, 3 și 4 ale bazei SCM”, a declarat italianul Nicola Parisi, responsabilul cu transmisia live streaming a turneului din Bacău: „Apropo de Bacău, fiind toată ziua ocupat aici, la bază, nu am apucat încă să vizitez orașul, dar când vom ajunge în fazele superioare voi avea timp mai mult și voi profita de asta. Cu atât mai mult cu cât sunt la prima mea vizită în România”.

Gazdele, mereu lăudate

Principala noutate a turneului ITF de la Bacău este însă cuantumul premiilor. Demarată sub forma unei întreceri dotate cu 10.000 de dolari, competiția a ajuns ulterior la 25.000 dolari plus ospitalitate, pentru ca anul acesta ștacheta să fie ridicată de sponsorii Dedeman și Simba la 30.000 dolari plus ospitalitate. Iar factorul ospitalitate este unul foarte important. La propriu, dar și la figurat. La propriu, înseamnă că jucătorii nu trebuie să plătească nici cazarea și nici masa. La figurat, înseamnă că gazdele băcăuane sunt întotdeauna… gazde bune. La fiecare ediție, participanții și-au manifestat gratitudinea față de modul în care organizatorii au făcut ca turneul băcăuan să meargă mereu ca pe roate. Mai ales atunci când ploile torențiale sau furtunile de mare intensitate au întors baza SCM Bacău cu susul în jos. Promptitudinea și eficacitatea cu care responsabilii turneului au intervenit de fiecare dată când a fost nevoie a avut ca efect faptul că niciodată această competiție nu s-a încheiat mai târziu decât o prevedea calendarul ITF. „Organizare ireproșabilă” și „Sigur voi reveni în Bacău” sunt două din declarațiile-standard ale participanților la „Dedeman & Simba Trophy”.

În Bacău, ca la ei acasă

Zis și făcut. Datorită organizării ireproșabile și, firește, a premiilor puse în joc- în 2025 câștigătorul la simplu va lua 4612 dolari, iar finalistul 2701 dolari, în timp ce perechea ce va triumfa la dublu va împărți un premiu în valoare de 1782 dolari- mulți tenismeni își mențin promisiunile. Și revin la Bacău. Argentinianul Juan Pablo Paz a și pierdut șirul prezențelor. „Țin minte că am venit prima dată aici în 2016, când l-am întâlnit în finală pe Dima”, spune suporterul lui River Plate, învins anul acesta, în primul tur, de nord-americanul Alexander Frusina. O prezență nelipsită este cea a uruguayanului Franco Roncadelli, locul 364 mondial și al cincilea favorit al turneului. La fel stau lucrurile și cu moldoveanul Ilya Snitari, oaspete fix al „Dedeman & Simba Trophy”. Lista e lungă. Iar în 2025 îl are în fruntea sa pe câștigătorul de anul trecut, spaniolul Alex Marti Pujolras. În ciuda unei accidentări la genunchi, care l-a ținut departe de terenuri în ultima vreme- „ultimul turneu disputat a fost tot în România, la „Târgu-Mureș”– ibericul a decis să revină la Bacău: „Sper să mă ajute genunchiul”. Deocamdată, pe deținătorul trofeului l-a ajutat soarta, în condițiile în care adversarul său din primul tur, de marți seara, puștiul de 18 ani Ștefan Horia Haită s-a accidentat la picior și a fost nevoit să abandoneze la scorul de 4-6.

Sportul alb, crucea roșie și ghinionul negru

Accidentarea mai veche a lui Pujolras, favoritul 2 al turneului și cea suferită marți de Ștefan Haită, posesor de wild-card nu sunt singurele care-și găsesc loc în… buletinul medical al competiției găzduite de baza SCM Bacău. Cotat drept favoritul 6, Nicholas David Ionel a cedat în primul tur, fără drept de apel, cu 6-1, 6-1 în fața lui Cezar Papoe. Înfrângerea sonoră a lui Ionel își găsește germenii și în problemele serioase cu glezna pe care favoritul 6 le-a întâmpinat în acest sezon. Și Alexandru Mihai Coman a avut probleme medicale mari în 2025. El a suferit o ruptură a mușchilor abdominali la un turneu derulat la Monastir, în Tunisia, la începutul anului. Între timp s-a pus pe picioare- „din când mai simt unele dureri, dar lucrurile sunt OK”- reintrând în circuitul competițional și bifând, încă din primele tururi, partide contra principalilor favoriți: „Negru ghinion. Asta pare să-mi fie soarta: să dau peste cei mai tari chiar la început”. Așa a fost la turneul de 15.000 dolari de la Slobozia, unde a piedut în fața lui Snitari, așa a fost și acum, la Bacău, unde miercuri, în runda inaugurală, Coman a cedat cu 6-0, 6-2 întâlnirea cu favoritul 3, ucraineanul Ovcharenko.

75 pe 64 de locuri

Trei din cei patru posesori de wild card la „Dedeman & Simba Trophy” au fost eliminați în turul inaugural: Alex Coman, Ștefan Haită și Rareș Pieleanu. Al patrulea, în schimb, Luca Preda a reușit să treacă de Mihai Răzvan Marinescu, demonstrând un calm nordic („nici nu ai zice că-i român din punct de vedere al temperamentului”, vorba lui Lucian Ciuntea), un fizic spectaculos și calități de ordin tehnic certe. „Avem o generație de tineri jucători români foarte talentați, iar noi încercăm să-i ajutăm oferindu-le wild-card-uri la turneul nostru în fiecare an. Avem încredere în ei”, a declarat Cristi Lungu, reprezentantul sponsorului Simba Invest și un mare pasionat de tenis, dovadă că bifează participări constante în turneele de tenis Masters din Europa. „Referitor la ediția de anul acesta a turneului de la Bacău, clar este una dintre cele mai tari. S-a văzut asta încă din calificări, acolo unde, pentru 64 de locuri am avut 75 de înscriși, un adevărat record al competiției. În plus, favoritul nr. 1, Filip Cristian Jianu este pe locul 274 în clasamentul mondial. De o bună bucată de vreme nu am mai avut un tenismen cu ranking ATP 200 la competiția noastră”, a punctat Cristi Lungu.

Avem tenis, avem și ploaie. Sau nu?

Derulat în prima sa parte pe o căldură toridă, „Dedeman & Simba Trophy” riscă să aibă parte, zilele următoare, și de câteva ploi zdravene. Vineri și sâmbătă, acestea ar urma să se lase peste oraș în cursul serii, însă duminică, 27 iulie, atunci când e programată finala la simplu, semnul grafic al norilor și al fulgerelor ce întunecă soarele este prezent pe mai tot timpul zilei. Amintindu-ne, astfel că tenisul și ploaia au mers întotdeauna braț la braț la turneul băcăuan. „Cum faci ca, în zilele caniculare de vară, ploaia să coboare din cer peste întreg Bacăul? Simplu. Nu, nu trebuie să ieși cu gălețile de apă, ca în procesiunile din mediul rural. Și nici să bați din tobe, precum nativii americani. Este suficient să anunți începerea unui turneu de tenis. Iar dacă este vorba de Trofeul Municipiului Bacău, competiție care, din 2021, a devenit, grație sponsorilor, Trofeul Dedeman & Simba Invest, metoda nu are cum să dea greș. Doar e verificată!”, scria „Deșteptarea” la precedentele ediții. Ar putea fi altfel acum? Dacă da, ar fi o premieră. Încă una!

